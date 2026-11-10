Katy Perrys Ex-Villa kostet 238.000 Euro Miete im Monat

Wer schon immer einmal dort wohnen wollte, wo Katy Perry (42) einst ihre Yogamatte ausrollte, sollte ein gut gefülltes Konto mitbringen: Die frühere Villa der Sängerin und ihres Ex-Mannes Russell Brand (51) in den Hollywood Hills sucht derzeit neue Mieter. Wie die New York Post berichtet, wird das als Park Hill Estate bekannte Anwesen am Hollywood Boulevard für stolze 238.000 Euro im Monat angeboten. Wie die zuständigen Makler erklären, kann der Preis je nach Saison und Besucherandrang in Los Angeles sogar auf monatlich 342.000 Euro steigen. Damit soll das abgeschirmte Anwesen aktuell die teuerste Mietimmobilie in den Hollywood Hills sein. Hinter dem luxuriösen Angebot steckt zudem eine besondere Promigeschichte. Die Sängerin und der Comedian erwarben das Anwesen bereits 2011 gemeinsam – doch als Ehepaar eingezogen sind sie offenbar nie.

Katy und Russell kauften das Park Hill Estate etwa ein Jahr nach ihrer Hochzeit für rund 5,6 Millionen Euro. Nach Angaben des heutigen Besitzers Lorenzo Doumani bezog das damalige Paar die Villa allerdings zu keinem Zeitpunkt. Stattdessen soll Katy das weitläufige Grundstück als privaten Rückzugsort genutzt haben, um dort Yoga und Pilates zu machen. Zeitweise habe sie sogar in einem damals baufälligen Gewächshaus auf dem Gelände geschlafen. Lorenzo ließ das 1923 erbaute Haus später aufwendig sanieren und wollte dabei den ursprünglichen Charakter erhalten. "Wir nahmen das Dach des Hauses ab und erneuerten das gesamte Anwesen. Es wäre einfacher gewesen, es von Grund auf neu zu bauen, aber die Herausforderung bestand darin, die architektonische Integrität des Hauses zu bewahren", erklärte er gegenüber der New York Post.

Katy und Russell hatten 2010 geheiratet, doch ihre Ehe war nur von kurzer Dauer. Ende 2011 reichte der Comedian die Scheidung ein, die im folgenden Jahr rechtskräftig wurde. 2013 verkaufte das Ex-Paar das Anwesen schließlich für ca. 4,8 Millionen Euro an Lorenzo. Damit lagen die Einnahmen fast eine Million Dollar unter dem ursprünglichen Kaufpreis. Schon lange vor den beiden war die Villa ein Treffpunkt bekannter Persönlichkeiten. Bereits Jahrzehnte zuvor feierte Musikpionier Ralph Peer dort Partys mit Gästen wie Frank Sinatra (†82), Dean Martin und Sammy Davis Jr. Auch in jüngerer Zeit waren auf dem Gelände zahlreiche Stars zu Besuch: Laut Quellen der New York Post hielten sich unter anderem Drake (40), Adele (38), Daniel Kaluuya, Kevin Hart (47) und Lewis Hamilton (41) dort auf. Adele soll auf dem Anwesen sogar eine Geburtstagsparty gefeiert haben.

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Getty Images Russell Brand und Katy Perry im April 2011

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Imago Katy Perry beim 4th Annual Rare Impact Fund Benefit-Event, 2026

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