Albumgerüchte: Plant Adele etwa eine Novemberüberraschung?

Bahnt sich im November ein Überraschungscoup an? Laut Daily Mail könnte Adele Adkins (38) in den kommenden Wochen neue Musik veröffentlichen, und zwar ganz ohne Vorankündigung. Ihr fünftes Studioalbum soll fertig produziert sein und praktisch über Nacht erscheinen. Demnach tüftelt die Britin seit 2022 fernab der Öffentlichkeit an den Songs. Ein hochrangiger Insider aus der Musikbranche sagte der Zeitung: "Ich höre, dass es fertig ist." Laut Gerüchteküche heißt die Platte angeblich "39". Thematisch soll sie zwei Seiten beleuchten: das Dasein als globaler Superstar und die enge Verbindung zu ihrer Heimatstadt London. Eine Bestätigung von Adele selbst fehlt bislang, und auch einen Erscheinungstermin hat niemand genannt.

Die große Werbetrommel soll Adele diesmal nicht rühren. Stattdessen könnte sie dem Bericht zufolge den Weg gehen, den Beyoncé Knowles (45) und Kendrick Lamar (39) vorgezeichnet haben: ein komplettes Album, das ohne Ankündigung plötzlich verfügbar ist. Der Monat wäre jedenfalls kein Zufall, denn "25" landete im November 2015 in den Läden, und "30" folgte am 19. November 2021. Damals fuhr die Sängerin allerdings eine klassische Kampagne auf, samt Vogue-Titelseiten in Großbritannien und den USA sowie einem eigenen Konzertfilm. Auch für die Zeit danach wird offenbar vorgesorgt: Für den kommenden Sommer seien mehrere riesige Locations im Vereinigten Königreich vorsorglich geblockt worden. Statt einer ausgedehnten Tour wären laut Daily Mail nur einige wenige Mammutshows in den Ferien denkbar.

Zuletzt soll ein Geheimkonzert im Londoner Roundhouse kurzfristig geplatzt sein. Dort hätte Adele angeblich Songs vorgestellt, die noch niemand kennt, um die Reaktion eines kleinen Publikums zu testen. Über die Gründe der Absage und einen möglichen Nachholtermin ist nichts bekannt. Entstanden ist das neue Material Berichten zufolge in den Church Studios im Norden der Stadt, gemeinsam mit Paul Epworth, der schon bei früheren Hits an ihrer Seite stand. Lange Welttourneen passen schlecht zu ihrem Familienleben: Ihr 14-jähriger Sohn Angelo, den sie mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (52) hat, drückt noch die Schulbank. Einzelne Auftritte zur schulfreien Zeit ließen sich mit dem Mutterdasein deutlich leichter vereinbaren als monatelanges Unterwegssein.

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Getty Images Adele, Popstar

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Getty Images Adele, Sängerin

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