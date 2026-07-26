Trotz Millionenvermögen: Sängerin Adele liebt billigen Wein

Adele (38) ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt und soll ein Vermögen von rund 200 Millionen Euro angehäuft haben – doch davon lässt sie sich offenbar nicht blenden. Paul Drayton, der Ex-Mann von Komiker Alan Carr (50), plaudert in seiner Autobiografie "Ride Or Die Trying" aus dem Nähkästchen und verrät, wie bodenständig die Musikerin im Alltag wirklich ist. Günstige Weine, Thai-Takeaway und Schnäppchenjagd bei TK Maxx – so sollen entspannte Abende mit der Sängerin ausgesehen haben.

Paul beschreibt in dem Buch, wie vertraut die drei einst miteinander waren. "Meistens haben wir einfach Thai-Essen bestellt. Adele kam mit einer billigen Flasche Wein vorbei, die wir in Sekunden leergetrunken hatten, und sind dann zu unseren eigenen Vorräten übergegangen", schreibt er. Besonders in Erinnerung blieb ihm auch ein gemeinsamer Ausflug in die Schnäppchenkette TK Maxx. "Sie konnte es nicht fassen", erinnert er sich daran, wie sie gemeinsam die Regale nach Angeboten durchforsteten. Darüber hinaus behauptet Paul, er habe auch eine Rolle dabei gespielt, Adele mit ihrem späteren Ehemann Simon Konecki (52) zusammenzubringen. Das Paar lernte sich 2011 kennen, bekam gemeinsam Sohn Angelo und trennte sich 2018. Heute ist Adele mit Sportagent Rich Paul (44) verlobt.

Dass Paul solche intimen Einblicke in Adeles Leben geben kann, hat einen Grund: Er, Alan und die Sängerin verband einst eine enge Freundschaft. Sie waren sich so nah, dass Adele 2018 die Trauung des Paares leitete – in ihrem eigenen Garten in Los Angeles. 2022 zerbrach die Ehe von Alan und Paul, nachdem dieser mit einer schweren Alkoholsucht zu kämpfen hatte, die auch juristische Folgen nach sich zog. Sein Buch schrieb Paul nach eigener Aussage, um seinen "bunten Lebensweg" aufzuarbeiten und Dinge richtigzustellen. Adele selbst ist in einfachen Verhältnissen im Londoner Stadtteil Tottenham aufgewachsen. "Sie war immer sehr ehrlich und offen mit mir und Alan, weil sie wusste, dass sie uns vertrauen konnte", schreibt Paul über sie.

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Getty Images Adele, Sängerin

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Getty Images Adele Adkins und Rich Paul

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Imago Adele beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, 2026