Billie Lourd erinnert zum 70. an Mama Carrie Fisher

Am 21. Oktober wäre Carrie Fisher (†60) 70 Jahre alt geworden – ein Datum, das für ihre Tochter Billie Lourd (34) schwer zu ertragen ist. Auf Instagram meldete sich die Schauspielerin mit einem sehr persönlichen Beitrag zu Wort und machte deutlich, wie tief der Verlust fast zehn Jahre nach dem Tod der Star Wars-Ikone noch sitzt. "Heute wäre der 70. Geburtstag meiner Momby gewesen. Das fühlt sich nach einem viel zu jungen Alter an, um seit fast zehn Jahren tot zu sein", schrieb sie dort. Besonders belastend seien für sie die Geburtstage, schwerer noch als die Todestage, denn eigentlich sollten es freudige Anlässe sein. Rückblickend quält Billie vor allem der Gedanke, damals nicht geahnt zu haben, dass es das letzte gemeinsame Fest sein würde. Ihre Rechnung geht für sie nicht auf: Statt seit beinahe einem Jahrzehnt zu fehlen, hätte ihre Mutter aus Billies Sicht mindestens zehn weitere Jahre leben müssen. "Alles Gute zum 70., Momby. Ich liebe dich für immer ...", schloss sie ihre Zeilen.

Den letzten gemeinsamen Geburtstag feierten Mutter und Tochter zu Carries 60. Geburtstag – wenige Wochen bevor die Schauspielerin starb. Neben der Trauer gibt sie auch einem anderen Gefühl Raum: "Ich bin mit großer Wut darüber aufgewacht, dass sie es nicht geschafft hat, nüchtern zu werden, damit sie hier bei uns sein und das Glück in 'Alles Gute zum Geburtstag' annehmen könnte", erklärte sie auf Instagram. Mit diesem Zorn gehe sie bewusst um: "Ich versuche, mir Raum zu geben, damit diese Wut einen Moment lang da sein darf. Dann sage ich ihr, sie solle ein Stück zur Seite rücken, damit ich die vielen anderen Gefühle hereinlassen kann, die ich an diesem Tag unweigerlich empfinden werde." Am meisten fehle ihr die vertraute Geborgenheit im Alltag. Dass ihr eigenes Kind dieses Gefühl bei Carrie nie erleben konnte, breche ihr das Herz – sie versuche deshalb, eine eigene Version dieser Wärme weiterzugeben.

Carrie Fisher starb am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren. Vier Tage zuvor erlitt sie auf einem Flug von London nach Los Angeles einen schweren Herz-Atem-Stillstand. Die Gerichtsmedizin nannte später Schlafapnoe, eine Herzerkrankung und Drogenkonsum als beitragende Faktoren. Welche Rolle die Substanzen genau spielten, blieb jedoch ungeklärt. Auch eine bestehende Gefäßerkrankung hatte zur unglücklichen Verkettung beigetragen. Dass Billie die Erinnerung an ihre Mutter fest in den Familienalltag einbindet, hatte sie bereits am neunten Todestag gezeigt: Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter gedachte sie damals "Grandmomby", anschließend verbrachte die Familie Zeit mit Billies Vater Bryan Lourd.

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Getty Images Billie Lourd und ihre Mutter Carrie Fisher

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David Fisher/REX/Shutterstock/ActionPress Carrie Fisher mit ihrer Tochter Billie Lourd im Juni 2016

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Ethan Miller / Getty Images Carrie Fisher, Debbie Reynolds und Billie Lourd bei den 21. "Annual Screen Actors Guild"-Awards