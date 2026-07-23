Luke Skywalkers Lichtschwert bringt Millionen

Für echte Star Wars-Fans ist es wohl der heilige Gral der Filmrequisiten: Das Original-Lichtschwert von Luke Skywalker aus dem Kinoklassiker "Das Imperium schlägt zurück" von 1980 ist jetzt für die astronomische Summe von 3.279.405 Euro versteigert worden. Das gab das Auktionshaus Heritage Auctions laut OE24 bekannt. Wer hinter dem Kauf steckt, wollte eine Sprecherin des Hauses nicht verraten. In dem Film zückt Schauspieler Mark Hamill (74) die Waffe in seiner Rolle als Luke Skywalker für einen der legendärsten Zweikämpfe der Kinogeschichte – den Schlagabtausch mit Darth Vader, bei dem Luke seine rechte Hand verliert.

Besonders ungewöhnlich: Versteigert wurde das Lichtschwert zusammen mit einer Prothesen-Hand, die ebenfalls bei den Dreharbeiten zum Einsatz kam. Damit ist es nicht bloß eine Waffe, sondern gleich ein doppeltes Stück Filmgeschichte. Das Mindestgebot für das Ensemble lag bereits bei einer Million Dollar. Ursprünglich befand sich die Requisite im Besitz von Maskenbildner Stuart Freeborn, der 2013 verstarb. Laut Heritage Auctions wurde das Stück nun erstmals aus einer privaten Sammlung öffentlich zum Kauf angeboten.

Stuart Freeborn war eine Schlüsselfigur hinter den Kulissen der "Star Wars"-Saga. Er gestaltete zahlreiche ikonische Charaktere der Reihe und hinterließ damit bleibende Spuren in der Filmwelt. Die von Regisseur und Drehbuchautor George Lucas (82) erdachte Saga hatte 1977 mit "Krieg der Sterne" ihren Anfang genommen. Mit Carrie Fisher (†60), Harrison Ford (84) und Mark Hamill in den Hauptrollen entwickelte sich "Star Wars" zu einer der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten – auch wenn George Lucas selbst verriet, dass sie nicht sein persönlicher Sci-Fi-Favorit ist.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hamill in "Krieg der Sterne"

Anzeige Anzeige

Mark Hamill, Harrison Ford und Peter Mayhew in "Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Anzeige Anzeige

Getty Images Carrie Fisher mit ihren Schauspielkollegen Mark Hamill und Harrison Ford bei der Comic Con 2015

Anzeige