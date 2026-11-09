Das Finale von "American Horror Story" fällt bei Fans durch

Für die Fans von American Horror Story ist das Ende der 13. Staffel eine Enttäuschung. Das Finale mit dem Titel "Devil Of A Good Time" wurde gerade in den USA ausgestrahlt und sorgt bei vielen Zuschauern für großen Unmut. Auf der Bewertungsplattform IMDb erreicht die letzte Episode lediglich 2,5 von 10 Sternen. Damit ist sie die am schlechtesten bewertete Folge in der gesamten Geschichte der Horrorserie. Das Ergebnis ist besonders bitter, weil für die Staffel zahlreiche bekannte Gesichter zurückgekehrt sind. Sarah Paulson (51), Evan Peters (39), Angela Bassett (68), Kathy Bates (78), Emma Roberts (35) und Billie Lourd (34) sind ebenso dabei wie Jessica Lange (77). Im Netz nehmen die Fans bei ihrem Ärger vor allem die Drehbücher und die Art, wie die Geschichte erzählt wird, ins Visier. Wie Filmstarts berichtet, schreibt ein Nutzer auf Social Media: "Es war eine Beleidigung für die Schauspieler."

Ein anderer Zuschauer geht noch einen Schritt weiter und fordert auf Instagram: "Feuert die Autoren." Vor allem angesichts der Rückkehr von Oscarpreisträgerin Jessica hätten sich viele Fans eine schlüssigere Handlung gewünscht. Das Comeback der Schauspielerin war mit großer Spannung erwartet worden. Doch das vernichtende Urteil lässt sich auch als Wertung über die komplette Staffel verstehen. Offenbar nutzen viele Fans die finale Folge, um ihrem Frust über die gesamte Staffel Luft zu machen.

Serienschöpfer Ryan Murphy (61) hatte das Wiedersehen der prägenden "American Horror Story"-Darsteller laut Radio Times im Vorfeld noch mit The Avengers verglichen. Besonders die Rückkehr von Jessica sorgte für viel Aufmerksamkeit. Bis deutsche Fans das viel kritisierte Finale selbst sehen können, müssen sie sich allerdings noch etwas gedulden. Die 13. Staffel startete hierzulande am 7. November 2026 bei Disney+ und wird im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. "Devil Of A Good Time" steht in Deutschland daher erst am 30. Januar 2027 zum Abruf bereit. Doch trotz der heftigen Kritik am aktuellen Staffelabschluss ist das Ende der erfolgreichen Horrorserie noch längst nicht besiegelt. Eine 14. Staffel wurde bereits bestätigt. Welche Darsteller darin zu sehen sein werden und welche Geschichte Ryan für die neuen Episoden plant, ist bislang noch nicht bekannt.

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Getty Images Avantika Vandanapu, Gabourey Sidibe, Sarah Paulson, Angela Bassett und Ryan Murphy feiern "American Horror Story: 13" in New York

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Getty Images Jessica Lange bei der Feier zu "American Horror Story: 13" im Hotel Chelsea in New York

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