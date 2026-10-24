Debbie Reynolds' Enkelin will ein "Halloweentown"-Prequel

Billie Lourd (34) würde zu einem Projekt niemals Nein sagen: einem Prequel zur Disney-Channel-Reihe "Halloweentown". Damit möchte die Schauspielerin ihre verstorbene Oma Debbie Reynolds (†84) ehren, die in den Filmen die Hexe Aggie Cromwell spielte und damit eine der prägendsten Figuren des Franchise verkörperte. Beim "American Horror Story: 13"-Event im Rahmen des PaleyFest NY 2026 sprach Billie über ihre Liebe zu den Streifen. Dass sich viele Fans einen Vorgängerfilm wünschen, freue sie sehr. "Ich bin verfügbar. Ich bin so was von verfügbar", erklärte sie gegenüber People und beteuerte: "Ich würde das auf jeden Fall liebend gerne machen. Zu 100 Prozent, ich müsste nicht einmal darüber nachdenken. Ich wäre so: 'Tragt mich ein. Wann fangen wir an?'"

Schon als Kind habe sie die Geschichten rund um die Hexenfamilie Cromwell geliebt. "Wenn sie es neu auflegen würden, möchte ich dabei sein. Aggie Cromwell ist eine der ikonischsten Figuren überhaupt", schwärmte die Tochter von Carrie Fisher im Gespräch mit dem Magazin. Der erste "Halloweentown"-Film lief 1998 im Fernsehen, darauf folgten "Halloweentown II: Kalabars Rache" im Jahr 2001, "Halloweentown High" 2004 und schließlich "Return to Halloweentown" 2006. Auch Kimberly J. Brown, die in den ersten drei Teilen Marnie Piper spielte, kann sich eine Rückkehr der Reihe sehr gut vorstellen. Fans würden sie nahezu täglich nach einer Fortsetzung fragen, berichtete sie.

Wie Billie weiter verriet, habe ihre Oma im späteren Verlauf ihrer Karriere bewusst kinderfreundliche Rollen übernommen – etwa in "Halloweentown" und "Rugrats" –, damit ihre Enkelin sie auf dem Bildschirm sehen konnte. Inzwischen verfolgt die Schauspielerin das gleiche Ziel: Sie möchte ihren eigenen Kindern Projekte zeigen können, in denen sie mitspielt. Deshalb übernahm sie eine Rolle im Film "Die Schlümpfe" und würde gern noch weitere Animationsproduktionen drehen. "American Horror Story" ist für den Nachwuchs schließlich noch keine geeignete Unterhaltung.

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Getty Images Debbie Reynolds und ihre Enkelin Billie Lourd bei den Screen Actors Guild Awards 2015 in Los Angeles

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Gareth Cattermole / Staff Debbie Reynolds

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Ethan Miller / Getty Images Carrie Fisher, Debbie Reynolds und Billie Lourd bei den 21. "Annual Screen Actors Guild"-Awards