Jahre verlobt: Dann hätte Anouschka bei PBB auch Ja gesagt

Bei Promi Big Brother sorgte eine Hochzeit für Wirbel. Auch Anouschka Renzi (62) wurde dazu befragt. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash verriet die Schauspielerin, ob sie sich wie Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) vor laufenden Kameras trauen lassen würde. Die Antwort fiel überraschend pragmatisch aus. Zwar ist Anouschka selbst seit mehreren Jahren verlobt, eine Trauung im Fernsehen kann sie sich aber nur unter einer ganz bestimmten Bedingung vorstellen. "Ich glaube allerdings nicht, dass ich selbst gerne im Fernsehen heiraten würde – es sei denn, es gäbe richtig viel Geld dafür. Ich finde, das ist eine private Angelegenheit", stellte sie klar.

Ihre Offenheit für einen finanziell lukrativen Deal begründete sie unter anderem mit ihrer beruflichen Situation. "Aber die Zeiten haben sich geändert. Ich drehe nicht mehr so viel, sondern spiele hauptsächlich Theater. Wahrscheinlich würde ich mich dann am Ende doch über das Geld freuen", überlegte die frühere Dschungelcamp-Bewohnerin. Wie sie reagiert hätte, wenn Big Brother ihr ein derartiges Angebot gemacht hätte? Auch darauf hatte Anouschka eine ehrliche Antwort parat. "Ich hätte mich auch gefreut. Aber ehrlich gesagt habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht", erklärte sie bei dem Pressetermin in Anwesenheit von Promiflash.

Kim Virginia und Nikola hatten sich bei "Promi Big Brother" live das Jawort gegeben. Ob die Trauung für das Paar tatsächlich aus heiterem Himmel kam, bezweifelte Anouschka allerdings. "Mit meinem angeborenen Misstrauen dachte ich natürlich, dass die beiden davon wussten und dass Sat.1 die Hochzeit geplant hatte, ohne dass sie für die beiden eine Überraschung war", verriet sie bei der Pressekonferenz im Beisein von Promiflash. Ein schlechtes Wort über das frischgetraute Paar wollte sie aber nicht verlieren: "Grundsätzlich finde ich es aber in Ordnung. Wir gönnen den beiden ihr Glück."

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Imago Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Trauung