Promi-BB-Hammer: Kim und Nikola heiraten live auf Sat.1

Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) haben sich bei Promi Big Brother tatsächlich noch einmal das Jawort gegeben – live auf Sat.1 vor einem Millionenpublikum. Für die Zeremonie kamen die zuvor getrennt untergebrachten Eheleute im Studio zusammen. Die Realitybekanntheit erschien in einem roten Abendkleid mit weißem Schleier und einem Blumenstrauß in der Hand, während ihr Mann über seiner Gartenkleidung lediglich ein schwarzes Sakko trug. Trauredner Martin führte durch die freie Trauung, bei der die beiden ihre Liebe mit einem klaren Eheversprechen bekräftigten. "Ja, ich will", sagte Nikola. Kim antwortete laut: "Jaaa, ich will." Anschließend tauschten die beiden größenverstellbare Ringe aus, küssten sich und fielen sich sichtlich bewegt in die Arme. Dazu lief "I Will Always Love You" – ein Moment, der die frisch Vermählten im Sat.1-Format sichtlich überwältigte.

Die romantische Überraschung wurde zuvor im großen Sprechzimmer verkündet: Big Brother bot dem Paar an, die in Las Vegas geschlossene Ehe mit einer freien Trauung auch in Deutschland noch einmal zu besiegeln. Auf die Frage, ob sie diesen Schritt gehen möchten, sagten beide ohne zu zögern Ja und umarmten sich emotional. Kim reagierte zunächst ungläubig: "Ernsthaft?!" Kurz vor der Zeremonie gestand sie dann: "Ich bin am Zittern, ich habe Herzklopfen." Auch Nikola war sichtlich überwältigt. Er beschrieb die Situation als traumgleich und erklärte, wahnsinnig nervös und sprachlos zu sein. Nach dem Ringtausch sprang Kim schreiend in die Arme ihres Mannes, warf ihren Blumenstrauß ins Publikum und ließ sich von Nikola durch den Gang zurück in die Unterkunft tragen. Als weitere Überraschung kündigte "Promi Big Brother" eine gemeinsame Hochzeitsparty mit den übrigen Bewohnern an.

Kim und Nikola waren bereits vor ihrem Einzug in die TV-Unterkunft verheiratet: Im Oktober 2025 hatten sich die beiden in Las Vegas das Jawort gegeben. In der Show lebten sie zunächst räumlich voneinander getrennt – Nikola im Gartenbereich, Kim im Luxusbereich. Begegnungen waren dadurch nur eingeschränkt möglich. Mit der erneuten Zeremonie wurde das Wiedersehen des Ehepaars nun zu einem besonders persönlichen Moment: Statt sich lediglich am Gartenzaun küssen zu können, durften die beiden ihre Verbindung vor Trauredner, Studiopublikum und Mitbewohnern noch einmal feiern. Auch Moderator Jochen Bendel (58) kommentierte das Event direkt bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show": "Wisst ihr was mich am meisten freut an dieser Hochzeit? Dass sie nicht offiziell ist."

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Joyn Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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Getty Images Jochen Bendel, Moderator