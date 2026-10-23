Kelly Reilly enthüllt Drehstart für "Dutton Ranch" Staffel 2

Fans der Yellowstone-Welt können sich den Kalender markieren: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Dutton Ranch" sollen Anfang 2027 starten. Das bestätigte Kelly Reilly (49) bei einem überraschenden Auftritt auf den Paramount UK Upfronts in der Londoner Royal Academy of Arts, wie Deadline berichtet. Damit gibt die Schauspielerin erstmals einen konkreten zeitlichen Ausblick auf die Fortsetzung des Ablegers, in dem sie erneut als Beth Dutton an der Seite von Cole Hauser (51) zu sehen ist. Besonders eilig hatte es offenbar auch Paramount+: Der Streamingdienst verlängerte die Serie bereits, als noch zwei Folgen des ersten Durchgangs ausstanden – schneller kann man sich kaum entscheiden. Der Grund für den flotten Entschluss dürfte in den Zahlen liegen. Allein in der ersten Woche schalteten weltweit 12,9 Millionen Zuschauer ein.

"Dutton Ranch" begleitet Beth bei ihrem Neuanfang in Südtexas. Neben Kelly und Cole gehören unter anderem Annette Bening und Ed Harris (75) zur Besetzung. Dass ihre Figur aus der Hauptserie herausgelöst wurde, bezeichnete die Britin gegenüber Deadline als mutiges Wagnis: "Es war ein Risiko, auf das ich stolz bin: Beth aus der Hauptserie herauszunehmen, damit sie in Südtexas mit vielen Schlangen ein neues Leben beginnt." Auch die große Resonanz des internationalen Publikums scheint die gebürtige Britin bewegt zu haben. "Die Reaktion auf der ganzen Welt – nun, ich bin überrascht und dankbar", betonte sie gegenüber dem Branchenmagazin. Die Schauspielerin hatte Beth zuvor in allen fünf Staffeln von "Yellowstone" gespielt und die Entwicklung der Figur über Jahre hinweg begleitet.

Stoff für die neuen Folgen gibt es reichlich: Die erste Staffel endete für Beth und Rip in einer persönlichen Ausnahmesituation. Ihr Sohn Carter wurde entführt, sodass die Fortsetzung unmittelbar an einen dramatischen Familienkonflikt anknüpfen kann. Zuvor hatte Oreana erfahren, dass sie schwanger ist. Carter gilt mit hoher Wahrscheinlichkeit als Vater ihres ungeborenen Kindes. Noch bevor sich die beiden mit dieser Nachricht auseinandersetzen konnten, erschoss Joaquin seinen eigenen Bruder und Oreanas Vater Rob-Will. Die Entführung von Carter folgte als Vergeltung gegen Beth und Rip. Die neuen Folgen können also direkt an einen handfesten Familienkonflikt anknüpfen und gleich mehrere offene Schicksale rund um Beth, Rip, Carter und Oreana weitererzählen. Wann genau die Fortsetzung zu sehen sein wird, ist bislang nicht bekannt. Angaben zu einem konkreten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.

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LMK/ActionPress Kelly Reilly als Beth Dutton in "Yellowstone

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Paramount+ Kelly Reilly als Beth und Cole Hauser als Rip in einer Szene aus "Dutton Ranch"

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Paramount+ Pressebereich Beth Dutton (Kelly Reilly) und Rip Wheeler (Cole Hauser) aus "Yellowstone"