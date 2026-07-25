"Dutton Ranch": Cole Hauser moniert Herausforderungen

Mit dem Ende der ersten Staffel von Dutton Ranch blickt Cole Hauser (51) jetzt offen auf die Dreharbeiten zurück – und gibt dabei zu, dass nicht alles reibungslos lief. Im Interview mit Film Inside NYC sprach der Schauspieler, der in dem Yellowstone-Ableger erneut seine Kultfigur Rip Wheeler an der Seite von Beth Dutton (gespielt von Kelly Reilly, 49) verkörpert, über die Schwierigkeiten, die das Team hinter den Kulissen zu bewältigen hatte: "Es gab Herausforderungen." Der Kern des Problems: Franchise-Schöpfer Taylor Sheridan war beim Schreiben der neuen Serie nicht dabei – ein Umstand, der das gesamte Produktionsgefüge wohl gehörig durcheinanderbrachte.

Für Cole bedeutete Taylors Abwesenheit als Autor eine große Umstellung: "Taylor nicht dabei zu haben, um mit diesen neuen Autoren, diesen neuen Regisseuren, diesen Menschen arbeiten zu können... Alles hatte sich verändert." Der Showrunner war zwar weiterhin als ausführender Produzent an Bord, die kreativen Aufgaben des Tagesgeschäfts übernahm jedoch ein neues Team um Chad Feehan. "Dutton Ranch" ist damit die erste Serie des "Yellowstone"-Universums, die nicht von Taylor selbst geschrieben wurde. Trotz aller Schwierigkeiten zieht Cole ein positives Fazit: "Wir haben uns dieses Jahr den A-- aufgerissen... Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, und freue mich darauf, es wieder zu tun." Für Schlagzeilen sorgte zuletzt auch Co-Star Ed Harris (75), der sich gegenüber Variety deutlich unzufriedener äußerte. Er habe sich getäuscht gefühlt, was die Bedeutung seiner Figur Everett McKinney angeht: "Auf halbem Weg durch diese erste Staffel war ich bereit zu sagen: 'Holt mich hier raus'." Er habe vor der Unterzeichnung seines Vertrags verstanden, einer der vier Hauptcharaktere zu sein ...

Cole gibt nicht nur als Schauspieler am Set alles, sondern gilt auch als leidenschaftlicher Familienvater. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. In der "Yellowstone"-Welt ist er seit der ersten Stunde dabei – seine Figur Rip Wheeler zählt zu den beliebtesten Charakteren der gesamten Franchise. Beth und Rip kämpfen in dem Spin-off, das im Mai bei Paramount+ an den Start ging, Seite an Seite – für ihre Liebe, ihre Zukunft und ihren Platz in einer feindseligen Umgebung. Ed Harris, der für seine Arbeit nun bereits eine Oscar-Nominierung erhalten hat, zeigte sich zuletzt etwas versöhnlicher. Die Produzenten hätten ihm in Aussicht gestellt, seine Rolle in der zweiten Staffel deutlich auszubauen. Die Dreharbeiten dazu sollen laut Harris im Februar beginnen.

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Paramount+ Cole Hauser als Rip und Kelly Reilly als Beth in einer Szene aus "Dutton Ranch"

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Getty Images Bei SiriusXM: Taylor Sheridan zu Gast in der "Howard Stern Show" in New York, 30. Juni 2026

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Getty Images Ed Harris, Schauspieler