"Dutton Ranch": Ed Harris kehrt für Staffel 2 zurück

Trotz heftiger Kritik an den Dreharbeiten zur ersten Staffel wird Ed Harris (75) in der zweiten Staffel des Yellowstone-Ablegers "Dutton Ranch" zu sehen sein. Wie Deadline berichtet, wurde der 75-jährige Schauspieler bereits für Season 2 verpflichtet. Die Dreharbeiten sollen demnach Mitte Januar beginnen – und Harris werde von den Autoren schon jetzt in den Schreibprozess eingebunden. Sein Charakter, der Vietnam-Veteran und Tierarzt Everett McKinney, soll in der neuen Staffel sogar eine zentralere Rolle spielen.

Dabei hatte Harris während der ersten Staffel laut eigener Aussage am liebsten alles hingeworfen. "Ich war mittendrin bereit zu gehen. Ich habe gesagt: 'Holt mich hier raus'", schilderte er gegenüber dem Magazin Variety bei der Premiere des Apple-TV-Projekts "The Dink" in Los Angeles. Er habe sich schlicht nicht ausreichend eingesetzt gefühlt. Zudem gab er an, sich in Bezug auf seine Rolle ein bisschen in die Irre geführt zu fühlen: "Vor meiner Zusage wurde mir ziemlich viel über die Staffel erzählt und was meine Figur tun würde – und dass ich einer der vier Hauptcharaktere sein würde. Und das entsprach nicht wirklich der Wahrheit." Besonders aufgebracht zeigte er sich über eine gestrichene Szene, in der er einen Song hätte performen sollen. Die Produzenten hätten den Auftritt als zu ausgelassen für das düstere Ende der Episode empfunden. Für Harris war das "Grund genug, um zu sagen: Ich löse meinen Vertrag auf." Am Ende zeigte er sich dennoch versöhnlich: Als er die fertige Staffel sah, fand er sie "ziemlich gut".

"Dutton Ranch" dreht sich um Beth Dutton, gespielt von Kelly Reilly (49), und Rip Wheeler, dargestellt von Cole Hauser (51), die Montana verlassen, um in Südtexas ihre eigene Ranch aufzubauen. Die Serie feierte im Mai ihre Premiere auf Paramount+ und wurde im Juni mit einer zweiten Staffel verlängert – als bislang erfolgreichster Start einer Originalserie des Streamingdienstes. Neben Harris sind unter anderem auch Annette Bening, Jai Courtney (40) und Finn Little in der Show zu sehen. Executive Producer der Serie ist Taylor Sheridan, der auch hinter dem "Yellowstone"-Universum steht und zuletzt durch den Abgang von Kevin Costner (71) für Schlagzeilen sorgte. Costner hatte die Erfolgsserie im Jahr 2024 verlassen, nachdem es zu Unstimmigkeiten mit dem Sender Paramount und Sheridan über Drehpläne und Vertragsfragen gekommen war.

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Getty Images Ed Harris bei der Premiere von Apple TV+ "The Dink" in Los Angeles

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Getty Images Amy Madigan, Ed Harris und Lily Harris bei der Ehrung von Ed Harris auf dem Hollywood Walk of Fame, 13. März 2015

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Paramount+ Die Cowboys der "Yellowstone"-Ranch