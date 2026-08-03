Ed Harris ist enttäuscht von seiner Rolle in "Dutton Ranch"

Ed Harris (75) geht überraschend auf Distanz zu seiner Rolle in "Dutton Ranch". Der Schauspieler sprach jetzt am Rande der Premiere des Apple-TV-Films "The Dink" offen darüber, warum ihn seine Arbeit an dem Yellowstone-Spin-off frustriert. Wie Variety berichtet, fühlt sich Ed bei der Bedeutung seiner Figur Everett McKinney getäuscht. Ihm sei vor Vertragsabschluss vermittelt worden, dass er eine von vier Hauptrollen übernehmen werde. Im fertigen Ergebnis sei er dann aber deutlich seltener zu sehen gewesen, als er es erwartet hatte. Besonders pikant: Der Hollywoodstar soll sogar so verärgert sein, dass für ihn laut dem Branchenmagazin selbst eine Kündigung des Vertrags im Raum steht.

In "Dutton Ranch" verkörpert Ed den Kriegsveteranen und Tierarzt Everett McKinney. Nach seinen Aussagen sei ihm ausführlich erklärt worden, welche Rolle seine Figur in der Staffel spielen solle und wie wichtig sie für die Geschichte sei. Gerade deshalb habe ihn das Endprodukt enttäuscht. Gegenüber Variety machte der Schauspieler deutlich, dass er sich nicht als zentraler Teil der Serie wiederfindet. Hinzu kommt noch eine gestrichene Szene, die ihm offenbar besonders am Herzen lag: In einer Bar-Sequenz sollte seine Figur singen, doch genau diese Passage schaffte es am Ende nicht in die Serie. Dass ausgerechnet diese Szene herausgeschnitten wurde, habe ihn nach eigenen Worten "richtig geärgert". Ein offizielles Statement vom Studio, vom Streamingdienst oder von Serienschöpfer Taylor Sheridan gab es dazu laut dem Magazin bislang nicht.

Ed Harris gehört seit Jahrzehnten zu den festen Größen in Hollywood und hat sich mit Filmen wie "Apollo 13", "The Truman Show" oder "Pollock" einen Namen gemacht. Privat ist der Schauspieler seit vielen Jahren mit seiner Frau Amy Madigan (75) verheiratet, die er in den 80er-Jahren bei Dreharbeiten kennenlernte. Immer wieder berichtete Ed in Interviews, wie wichtig ihm eine vertrauensvolle Zusammenarbeit am Set sei und dass er Projekte besonders schätze, in denen seine Figuren vielschichtig angelegt sind. Auch mit Serien-Engagements kennt sich der Star bestens aus: In Produktionen wie "Westworld" zeigte er bereits, wie intensiv er sich in komplexe Rollen hineinarbeitet.

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Getty Images Ed Harris bei der Premiere von Apple TV+ "The Dink" in Los Angeles

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Paramount+ Kelly Reilly als Beth und Cole Hauser als Rip in einer Szene aus "Dutton Ranch"

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Imago Ed Harris und Amy Madigan bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

Im Streit um "Dutton Ranch": Auf wessen Seite steht ihr? Team Ed – er wurde mit falschen Erwartungen gelockt. Team Produktion – Story-Entscheidungen gehen vor Screentime. Ergebnis anzeigen