Ed Harris fühlte sich vom "Dutton Ranch"-Team unterfordert

Ed Harris (75) hat offen über seine Erfahrungen am Set der Paramount+-Serie "Dutton Ranch" gesprochen – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Der Oscar-nominierte Schauspieler, der in dem Yellowstone-Ableger die Figur Everett McKinney verkörpert, gab auf dem roten Teppich zur Premiere seines neuen Films "The Dink" gegenüber Variety zu, dass er mit der ersten Staffel alles andere als zufrieden war. Vor dem Unterzeichnen seines Vertrags sei ihm versprochen worden, eine der vier Hauptfiguren zu spielen – doch diese Zusage habe sich nicht erfüllt.

Schon während der Dreharbeiten habe er seinen Leuten gesagt, sie sollen ihn "da rausholen", wie Ed gegenüber Variety erklärte: "Ich hatte das Gefühl, nicht richtig eingesetzt zu werden. Ich fühlte mich ein bisschen in die Irre geführt", sagte er. Besonders geärgert habe ihn das Streichen einer Gesangsszene in einer Bar – eine Szene, die ihm vor Vertragsunterzeichnung explizit versprochen worden war. Als Begründung habe das Team angegeben, die Szene sei zu "fröhlich" für das düstere Ende der Episode gewesen. "Das war für mich Grund genug zu sagen: Ich löse meinen Vertrag auf", so Ed. Beim anschließenden Anschauen der fertigen Staffel habe er diese dann allerdings als "ziemlich gut" empfunden – die Erfahrung beim Drehen selbst habe sich aber nicht so angefühlt. Er habe sich "unterfordert und unbedeutend" gefühlt, und das Team habe darauf nur mit einem schlichten "Oh" reagiert.

Ed hat seinen Vertrag für zwei Staffeln unterzeichnet. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Dutton Ranch" sollen laut dem Schauspieler im Februar 2027 beginnen. Er zeige sich vorsichtig optimistisch: "Mir wird gesagt, meine Figur wird in Staffel zwei etwas mehr zu tun haben. Ich war ehrlich gesagt einfach ein bisschen frustriert." Ed Harris ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood und wurde unter anderem für seine Rollen in "Apollo 13", "The Truman Show" und "Pollock" mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Er ist seit 1983 mit der Schauspielerin Amy Madigan (75) verheiratet.

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Getty Images Ed Harris bei der Premiere von Apple TV+ "The Dink" in Los Angeles

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Paramount+ Szene aus der Serie "Dutton Ranch"

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Imago Ed Harris und Amy Madigan bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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