Nach Blutfinale: "Dutton Ranch" kehrt mit Staffel 2 zurück

Mit einem echten Paukenschlag hat die erste Staffel von "Dutton Ranch" auf Paramount+ ihr Ende gefunden. Die Yellowstone-Ablegerserie, die 2026 an den Start ging und mit Kelly Reilly (49) und Cole Hauser (51) in den Hauptrollen schnell für Aufsehen sorgte, ließ die Fans mit gleich mehreren dramatischen Wendungen zurück: Oreana (Natalie Alyn Lind) erfährt, dass sie schwanger ist – und Carter (Finn Little) ist höchstwahrscheinlich der Vater. Doch bevor die Situation geklärt werden kann, wird Oreanas Vater Rob-Will (Jai Courtney, 40) von seinem eigenen Bruder Joaquin (Juan Pablo Raba) erschossen. Und als wäre das nicht genug, wird Carter als Rache an seinen Eltern Beth (Reilly) und Rip (Hauser) entführt. Nun steht fest: Eine zweite Staffel ist in Planung.

Kelly Reilly gab gegenüber The Hollywood Reporter im Juli 2026 erste Einblicke in die Fortsetzung: "Ich glaube, wir nehmen es Staffel für Staffel", erklärte sie und ergänzte: "Ich denke, wir haben schon einige Ideen für Staffel zwei, ausgehend davon, wo wir Staffel eins beendet haben. Wir können nicht über das Ende reden, aber wir sind sehr gespannt, wo es hingeht. Wir wissen schon ungefähr, wo der Anfang sein wird, und das ist aufregend." Neben Kelly und Cole kehren auch Finn Little, Juan Pablo Raba, J. R. Villarreal, Marc Menchaca (50) und Natalie Alyn Lind zurück. Jai Courtneys Figur Rob-Will wird dagegen nach seinem Tod in der Serie wohl nicht mehr auftauchen. Auch Annette Bening und Ed Harris (75) sind wieder mit von der Partie – wobei Ed in Staffel zwei eine deutlich größere Rolle übernehmen soll. Gegenüber TV Insider sagte Kelly dazu: "Ich denke, Staffel zwei wird sich sehr viel mehr wie Eds Show anfühlen. Das hier ist nicht die Beth-und-Rip-Show. Das ist Dutton Ranch, und es gibt vier Hauptfiguren."

Abseits des Bildschirms sorgt ein Wechsel hinter den Kulissen für Gesprächsstoff: Showrunner Chad Feehan wird die Serie nicht in die zweite Staffel begleiten. Laut Puck News soll es während der Produktion zu Spannungen zwischen Chad und den Hauptdarstellern Kelly und Cole sowie weiteren Beteiligten gekommen sein. Öffentlich geäußert hat sich dazu bisher niemand. Als neuer Showrunner wurde Benjamin Cavell verpflichtet. Für Kelly sind Annette Bening und Ed Harris eine echte Bereicherung für das Projekt. Gegenüber TV Insider schwärmte sie: "Es ist ein Privileg, dass sie zu unserer Show gestoßen sind. Wir hätten einfach ein seifiges kleines Spin-off sein können, und das sind wir nicht – wegen ihnen. Wir sind ein Drama, wir sind eine neue Show, und sie hat einige Schwergewichte. Wir sind sehr stolz, mit ihnen zu arbeiten." "Dutton Ranch" ist als Ableger der Erfolgsserie Yellowstone entstanden, die Taylor Sheridan 2018 ins Leben rief und 2024 zu Ende ging.

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Paramount+ Kelly Reilly als Beth und Cole Hauser als Rip in einer Szene aus "Dutton Ranch"

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Paramount+ Cole Hauser als Rip und Kelly Reilly als Beth in einer Szene aus "Dutton Ranch"

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Paramount+ Die Cowboys der "Yellowstone"-Ranch

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