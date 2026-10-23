Nach Dan-Trennung: Minka Kelly sorgt mit Zitat für Rätsel

Rund zwei Wochen nach den Berichten über ihre Trennung von Dan Reynolds (39) meldet sich Minka Kelly (46) mit nachdenklichen Worten zurück. Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine neue Fotoreihe, an deren Ende sich ein Zitat befindet, das für Gesprächsstoff sorgen dürfte. "Seelenverwandte oder vom Schicksal bestimmte Partner können Menschen sein, die in dein Leben treten und dein Leben verändern", heißt es darin. Weiter steht geschrieben: "Im Idealfall geht es nicht darum, daran festzuhalten, sondern zu verstehen, was sie in dein Leben gebracht haben – was hast du gelernt und wie hast du dich verändert? Es geht darum, diese Menschen und diese Situationen als Geschenk zu betrachten, als Schritte in deiner persönlichen Entwicklung." Ob Minka mit diesen Zeilen tatsächlich auf das Liebes-Aus mit dem Imagine Dragons-Frontmann anspielt, bleibt offen. Eine Erklärung zu ihrem Beitrag gab die "The Roommate"-Bekanntheit bislang nicht ab.

Der Zeitpunkt ihres Beitrags sorgt dennoch für Gesprächsstoff. Erst Anfang Oktober war bekannt geworden, dass Minka und Dan nach fast vier Jahren Beziehung getrennte Wege gehen sollen. In der vergangenen Woche war der Sänger zudem gemeinsam mit DJ Chantel Jeffries fotografiert worden. Nähere Details zu dem Treffen sind bislang nicht bekannt. Dabei hatte Minka noch im vergangenen Sommer in den höchsten Tönen von ihrem Partner geschwärmt. Damals verriet sie, dass Dan Wunden in ihr geheilt habe, die er ihr nie zugefügt habe. "Sein Wohlwollen, seine Prioritäten, seine Werte und seine Ehrlichkeit wurzeln alle in Liebe. Und deshalb fühlen wir uns alle in seiner Nähe sicher und geborgen", schrieb die 46-Jährige. Außerdem richtete sie liebevolle Worte direkt an ihn: "Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mein Leben auf eine Weise bereicherst, die ich nie für möglich gehalten hätte – von der ich aber immer geträumt habe."

Über weite Strecken hielten Minka und Dan ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte vor den Kameras waren selten, weshalb die Nachricht von ihrer Trennung viele Fans überraschte. Wie People berichtete, sollen die "Meine erfundene Frau"-Darstellerin und der vierfache Vater ihre fast vierjährige Beziehung vor Kurzem beendet haben. Ausführliche Statements zu den Hintergründen gaben bislang beide nicht ab. Einen Tag, nachdem die Trennungsmeldung bekannt geworden war, wurde der Musiker allein im Los-Angeles-Stadtteil Los Feliz gesichtet. Im Café Maru Coffee holte er sich einen Eiskaffee und verließ das Lokal auf den Aufnahmen mit gesenktem Blick. Auch Dan selbst äußerte sich bislang nicht öffentlich zum Beziehungsende.

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Getty Images Minka Kelly, Schauspielerin

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Getty / Phillip Faraone Minka Kelly und Dan Reynolds, 2025

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Instagram / minkakelly Minka Kelly und Dan Reynolds, Juli 2025