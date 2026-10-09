Dan Reynolds nach Minka-Trennung völlig niedergeschlagen

Am Mittwoch wurde Minka Kelly (46) und Dan Reynolds' (39) Trennung öffentlich bekannt. Am Donnerstag wurde der Sänger von Imagine Dragons allein im Los Angeleser Stadtteil Los Feliz gesehen, wo er sich im Maru Coffee einen Eiskaffee holte. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der Musiker das Café mit gesenktem Blick verlässt. Zuvor hatte People berichtet, dass Dan und Minka nach fast vier Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Das Paar hielt sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und trat nur selten gemeinsam vor Kameras auf. Entsprechend überraschend kam die Nachricht für viele Fans.

Für seinen Cafébesuch wählte Dan einen schlichten Look aus weißem T-Shirt, grüner Hose, dunkelblauen Sneakern und einer blauen Dodgers-Kappe. Wie die Daily Mail berichtet, reagierte sein Management zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme. Kennengelernt hatten sich Dan und Minka 2022 über einen gemeinsamen Freund. Bevor sie sich persönlich begegneten, telefonierten die beiden etwa einen Monat lang. Zum ersten Mal wurden sie am 26. November 2022 gemeinsam im Cafe Stella in Los Angeles gesehen. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolvierten sie allerdings erst Ende Mai 2026 bei der MOCA Gala in Los Angeles, nur wenige Monate vor der Trennungsnachricht.

Ein Insider bestätigte gegenüber People lediglich, dass die Trennung "vor Kurzem passiert" sei. Genauere Angaben zum Zeitpunkt, zu den Umständen oder zu möglichen Gründen gab es nicht. Weder Dan noch Minka haben sich bislang selbst öffentlich dazu geäußert. Noch 2024 hatte der Sänger gegenüber People von der Beziehung geschwärmt: "Nach ungefähr einem Monat trafen wir uns persönlich, und seitdem waren wir unzertrennlich. Minka und ich führen eine wirklich glückliche, gesunde Beziehung." Auch die "Friday Night Lights"-Darstellerin sprach in der Sendung "TODAY with Jenna & Friends" liebevoll über ihren Partner: "Ich fühle mich sehr glücklich, er ist ein wirklich guter Mann. Er ist der Beste." Dan hatte außerdem erzählt, dass Minka eine enge Bindung zu seinen vier Kindern aus der früheren Ehe mit Aja Volkman (46) aufgebaut habe.

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Getty Images Dan Reynolds, Musiker

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Getty Images Dan Reynolds beim Bud Light Super Bowl Music Festival im Footprint Center in Phoenix, 11. Februar 2023

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Getty Images Minka Kelly bei der LA-Screening-Premiere von Netflix' "Champagne Problems" im Netflix Roma Theater in Los Angeles