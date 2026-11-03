Sex vor der Ehe kostete Dan Reynolds den Studienplatz

Dan Reynolds (39), der Sänger der Band Imagine Dragons, musste die Brigham Young University (BYU) in Utah verlassen, nachdem er seinem Bischof von Sex vor der Ehe erzählt hatte. In einem Interview mit der Reporterin Kate Mackz, das vor wenigen Tagen auf Instagram veröffentlicht wurde, erzählte der Sänger offen von diesem prägenden Ereignis. Die Hochschule ist eng mit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage verbunden und orientiert sich an einem strengen Ehrenkodex: Die Studierenden verpflichten sich unter anderem dazu, bis zur Ehe enthaltsam zu leben und auf Rauschmittel zu verzichten. Mit dem Ausschluss von der Uni war die Sache für den Musiker aber noch nicht ausgestanden. Nach eigenen Angaben musste er anschließend einen Reueprozess durchlaufen, der ein ganzes Jahr dauerte. In dieser Zeit standen das Bibelstudium und das Beten im Mittelpunkt seines Alltags. "Ich las viel in der Bibel und sprach viele Gebete, und dann vergab Gott mir", schilderte Dan im Gespräch mit Kate den Ablauf.

Der Sänger stellte zudem klar, wie er heute zum Glauben steht: "Ich bin heute nicht mehr religiös, aber ich war für zwei Jahre als Mormonenmissionar in Nebraska." Mit etwas Abstand blickt er nun alles andere als positiv auf diese Phase zurück. Besonders die Belastung, die ein solcher Prozess für junge Menschen bedeuten kann, hebt Dan in dem Straßeninterview hervor. "Es ist nichts, von dem ich empfehlen würde, dass irgendein Kind es jemals durchmachen muss. Es war keine gute Erfahrung", erklärte der Sänger in dem Interview. Mit der Frau, um die es damals rund um den Rauswurf ging, war der Musiker fest liiert.

Auch im Privatleben des Musikers gab es zuletzt einige Umbrüche. Zunächst verbrachte er rund ein Jahrzehnt mit seiner Ex-Frau Aja Volkman (46), die ebenfalls Musikerin ist. Das ehemalige Paar hat gemeinsam vier Kinder. Die beiden hatten 2011 geheiratet und gingen 2018 schon einmal getrennte Wege, fanden danach aber wieder zueinander. Kurze Zeit später, im Jahr 2022, trennten sie sich dann endgültig, die Ehe wurde 2024 geschieden. Im Anschluss fand Dan an der Seite der Schauspielerin Minka Kelly (46) ein neues Liebesglück. Doch auch diese Beziehung hielt nicht: Nach vier gemeinsamen Jahren gingen der Sänger und die Schauspielerin im Oktober 2026 getrennte Wege. Zuletzt wurde er mit Schauspielerin Sofia Vergara (54) in Verbindung gebracht. Ob mehr dahintersteckt, ist nicht bekannt.

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Getty Images Dan Reynolds von den Imagine Dragons

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Getty Images Imagine Dragons im September 2022

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