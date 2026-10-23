Schießt Yeliz Koc nach Streit hier erneut gegen Jimi Blue?

Bei Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) hängt der Haussegen wohl nach wie vor schief. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit am 23. Oktober einen Ausschnitt aus einem sichtlich angespannten Gespräch mit Jimi aus ihrer gemeinsamen Doku. Darin geht es um die gemeinsame Tochter Snow Elanie Koc (5), öffentliche Schlagzeilen und ältere Vorwürfe. Der Schauspieler wehrt sich vor allem gegen den Eindruck, er lasse seine Familie im Stich und sei für sein Kind nicht da. Nur wenige Minuten nach dem Clip teilte Yeliz einen vielsagenden Beitrag. Darin heißt es: "Narzissten so: 'Wie kannst du es nur wagen, meinen Ruf zu ruinieren, indem du die Wahrheit über das sagst, was ich getan und gesagt habe.'" Eine eigene Erklärung fügte Yeliz nicht hinzu.

In dem Gespräch macht Jimi Blue Ochsenknecht seinem Ärger über die öffentliche Darstellung seiner Person deutlich Luft. "Du hast mich vor ganz Deutschland wieder so hart irgendwie gegen die Wand gefahren. Ich finde solche Storys einfach öffentlich unnötig", wirft er Yeliz Koc vor. Er bezog sich auf Überschriften wie "Jimi Blue lässt wieder Familie im Stich" und Aussagen darüber, dass Snow nach ihrem Vater suche. Auch Yeliz' Rolle als Mutter wird während der Auseinandersetzung thematisiert. So steht Natascha Ochsenknechts (62) Vorwurf im Raum, Yeliz kümmere sich nicht rund um die Uhr um Snow und präsentiere sich als alleinerziehend, obwohl ihre eigene Mutter angeblich einen Großteil der Betreuung übernehme.

Bereits zuvor hatte Yeliz Koc mit einem nachdenklichen Repost über ihren Alltag als Mutter für Aufmerksamkeit gesorgt. In dem geteilten Beitrag ging es darum, allein für ein Kind, den Haushalt und die Finanzen verantwortlich zu sein. Ihren Ex erwähnte sie nicht namentlich. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte in der Vergangenheit aber bemängelt, dass Jimi sich kaum am Familienleben beteilige. "Jimi ist kein guter Vater, er hat keine Empathie", schoss Yeliz unter anderem im Interview mit OK!. Unter anderem machte sie die neue Beziehung ihres Ex-Partners dafür verantwortlich.

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Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025