Über Anwalt: Jimi Blue wehrt sich gegen Forderung seiner Ex

Jimi Blue Ochsenknecht (34) sieht sich abermals mit juristischem Ärger konfrontiert: Seine Ex-Partnerin Laura-Marie Geissler (28) fordert vor dem Landgericht München wohl 12.000 Euro von ihm. Laut ihr stamme das Geld aus einem Darlehen und sei bisher nicht vollständig zurückgezahlt worden. Darüber hinaus hat die Rennfahrerin Strafanzeige erstattet und die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin wegen Betrugsverdachts. Gegenüber Bild hat sich der Schauspieler über seinen Kölner Anwalt Sebastian Skradde zu Wort gemeldet und lässt die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen. "Jimi bestreitet die geltend gemachte Forderung", erklärte der Rechtsbeistand dem Blatt. Statt einer offenen Schuld rechnet der "Die Wilden Kerle"-Darsteller seiner früheren Partnerin eine stattliche Summe vor: Geschenke und überlassene Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 55.000 Euro sollen während der Beziehung an sie gegangen sein.

Laura-Marie soll ihrem früheren Partner im Jahr 2023 angeblich 20.000 Euro geliehen haben. Trotz der vereinbarten monatlichen Raten von jeweils 2.000 Euro sollen nach wie vor 12.000 Euro offen sein. Jimi Blues Seite zeigt sich von der Zivilklage überrascht und verweist auf zahlreiche Luxusartikel: Uhren von Cartier und Audemars Piguet, einen Diamantring sowie eine mit Diamanten besetzte Kette. Laut Bild fordert der Schauspieler aber die Rückgabe mancher Wertgegenstände. "Außerdem befinden sich laut Jimi noch eine Weißgoldkette sowie Designerbekleidung bei Laura, die er zurückerhalten möchte", soll sein Anwalt gegenüber der Zeitschrift betont haben. Laura-Marie, die inzwischen in Los Angeles lebt, war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Verhandlung soll demnächst in München stattfinden. Beide Ex-Partner könnten per Videoschalte teilnehmen.

Jimi Blue und Laura-Marie waren ungefähr drei Jahre lang ein Paar. Während dieser Zeit verlobten sich die beiden. Im Sommer 2024 endete die Beziehung jedoch. Beruflich gehen die früheren Partner längst getrennte Wege: Laura-Marie ist als professionelle Rennfahrerin unterwegs und hat zudem ein Psychologiestudium abgeschlossen. Kinder hat sie keine. Jimi Blue wiederum ist Vater einer Tochter aus einer früheren Beziehung mit Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc (32). Mittlerweile hatte er ebenfalls diverse Auftritte in der Reality-TV-Branche und ist mit seiner Ex Yeliz und der gemeinsamen Tochter in einer eigenen Doku zu sehen.

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Verlobten Laura-Marie Geissler

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AEDT Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Partnerin Laura-Marie

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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