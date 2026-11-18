Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat eine weitreichende Entscheidung getroffen: Mit 34 Jahren unterzieht sich der Schauspieler einer Haartransplantation. Dafür ist er nach Istanbul gereist, wo er sich in der Cosmedica Clinic behandeln lässt. Der Eingriff soll voraussichtlich acht bis zehn Stunden in Anspruch nehmen. Spontan fiel die Entscheidung allerdings nicht, wie Jimi in einem Video der Klinik erklärt. Schon seit Längerem habe er mit dem Gedanken gespielt: "Ich hatte das schon seit zwei oder drei Jahren wortwörtlich im Kopf", verrät er. Kurz vor seinem 35. Geburtstag am 27. Dezember sei ihm nun aufgefallen, dass sich seine Haare schneller lichten als erwartet. "Ich werde jetzt 35 dieses Jahr und langsam fallen Stück für Stück dann doch schneller die Haare aus, als ich dachte", gibt der "Die Wilde Kerle"-Star offen zu. Für ihn stand damit fest, dass er den Schritt nun wagen möchte.

Doch nicht allein der zunehmende Haarausfall hat Jimi zu diesem Entschluss bewegt. Auch der Stress der vergangenen Jahre habe Spuren hinterlassen, erklärt er. Die nachlassende Fülle seiner Haare störe ihn inzwischen. Wie deutlich das Ausmaß tatsächlich ist, sei ihm erst beim Betrachten von Fotos bewusst geworden: "Und dann irgendwann habe ich natürlich dann auch auf Bildern gesehen, dass es dann doch ein bisschen mehr licht war, als ich mir das vorgestellt habe." Ganz ohne Bedenken lässt sich der Musiker auf den langen Eingriff allerdings nicht ein. Vor allem vor den Spritzen, die für den Eingriff notwendig sind, hat er Respekt. "Bin jetzt nicht so ein Fan von Spritzen, aber ich denke, die Ärzte sind sehr professionell", betont er im Clip der Klinik. Bis Jimi das endgültige Ergebnis zu sehen bekommt, muss er sich jedoch noch gedulden: Die neuen Haare werden erst nach einigen Monaten sichtbar sein.

Viel Zeit zum Verschnaufen blieb Jimi vor dem Eingriff nicht. Der Schauspieler war direkt aus Dubai nach Istanbul geflogen und erreichte die türkische Metropole erst kurz vor seinem Kliniktermin. Bereits am nächsten Morgen um 6:00 Uhr sollte er vom Hotel abgeholt und zur Klinik gebracht werden. Am Vorabend der Behandlung stand allerdings noch ein gemeinsames Essen auf dem Programm: Zusammen mit seiner Begleitung ging der 34-Jährige türkisch essen. Dabei nutzten die beiden die Gelegenheit, um den Ablauf des bevorstehenden Klinikbesuchs noch einmal zu besprechen. Auch seine Fans wollte Jimi an dem Vorhaben teilhaben lassen. In den darauffolgenden Tagen wollte er seine Community mit weiteren Einblicken auf dem Laufenden halten – sowohl über den Ablauf der Behandlung als auch über das spätere Ergebnis.

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht bei der Programmpräsentation "Sky Spotlight", April 2026

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht beim Deutschen Filmpreis 2024 im Theater am Potsdamer Platz

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