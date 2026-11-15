Jimi Blue Ochsenknecht lässt sich in Istanbul Haare machen

Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat sich auf den Weg nach Istanbul gemacht, um dort seine Haare behandeln zu lassen. Kurz nach seiner Ankunft in der türkischen Metropole meldete sich der Schauspieler heute in seiner Instagram-Story bei seinen Followern. Der Realitystar war erst am selben Tag aus Dubai angereist und hat nicht viel Zeit zum Durchatmen: Schon am nächsten Morgen um 6:00 Uhr soll er im Hotel abgeholt werden. Der Termin in der Cosmedica Clinic, die er in seinem Beitrag markierte, werde rund zehn Stunden dauern. Wie seine Haare nach der Behandlung aussehen werden, verrät Jimi bislang nicht. Seine Community soll in den kommenden Tagen jedoch weitere Einblicke in den Ablauf und das Ergebnis bekommen. Nervös scheint Jimi vor dem langen Termin nicht zu sein. Stattdessen zeigt er sich in seiner Story ausgesprochen gespannt und betont voller Vorfreude: "Ich hab richtig Bock drauf." Vor dem Termin stand für Jimi und seine Begleitung erst einmal ein Restaurantbesuch auf dem Programm. Beim türkischen Essen gingen die beiden den Ablauf des kommenden Tages noch einmal gemeinsam durch. Die Aufnahmen zeigen einen reich gedeckten Tisch und einen Mitarbeiter, der die Speisen anrichtet. Die Mahlzeit kam für den Musiker genau richtig, denn nach der Reise fühle er sich "echt platt", wie er seinen Fans gesteht.

Später meldete sich Jimi noch einmal aus seinem Hotelzimmer. Er wolle früh schlafen gehen, um für den Termin am nächsten Morgen möglichst ausgeruht zu sein. Während des etwa zehnstündigen Eingriffs werde sich die Klinik um alles kümmern – auch Essen soll ihm zwischendurch angeboten werden. Bilder von der eigentlichen Haarbehandlung veröffentlichte der Realitystar zunächst nicht. Seine Story zeigte lediglich die Vorbereitungen, das Abendessen und die letzten Stunden vor dem langen Klinikaufenthalt. Für Jimi war es ohnehin schon ein langer Tag. Wie er berichtet, sei er für den Flug von Dubai nach Istanbul bereits gegen 6:00 Uhr aufgestanden. Außerdem seien an diesem Tag schon die ersten Aufnahmen entstanden. Auf den Ablauf der Behandlung habe ihn sein Team im Vorfeld auch mental eingestimmt. In seinen Videos wirkt der Unternehmer zwar ruhig und etwas müde, blickt dem Termin aber zuversichtlich entgegen. Dass sein Hotelzimmer gerade nicht besonders ordentlich aussieht, nimmt er mit Humor.

Während Jimi seiner Haarbehandlung entspannt entgegenblickte, hatte es privat zuletzt ordentlich gekracht. In der gemeinsamen Doku "Yeliz & Jimi: We are Family?!" waren die Konflikte mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (33) eskaliert. Die Dreharbeiten hatten zwischenzeitlich sogar rund zwei Monate pausiert. Yeliz hatte ihm vorgeworfen, sich immer seltener bei ihr und der gemeinsamen Tochter Snow (5) zu melden. Jimi hatte seinen Rückzug unter anderem mit Problemen während seines Dubai-Aufenthalts erklärt. "Wenn da wieder viele Probleme sind, konzentriere ich mich einfach auf mich", hatte er gesagt. Auch beim Geld hatten die beiden heftig gestritten. Mithilfe einer Mediatorin hatten sie versucht, ihre offenen Fragen zu klären. "Gib mir doch einfach mein Geld wieder, und dann wäre das Thema vom Tisch", hatte Yeliz gefordert. Dabei war es um Unterhalt und Geld für eine geplatzte Hawaii-Reise gegangen. Am Ende hatte Jimi zugesagt, den Unterhalt künftig an einem festen Termin zu überweisen. Für die Rückzahlung des Urlaubsgeldes hatten beide eine Restsumme von rund 11.000 Euro errechnet. Diese hatte er bis zum 1. November begleichen wollen.

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Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht in "Diese Ochsenknechts" 2026

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

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