So entdeckte Jimi Blue Ochsenknecht seine Kochleidenschaft

Jimi Blue Ochsenknecht (34) steht nicht nur gern vor der Kamera, sondern auch am Herd. Jetzt hat der Schauspieler in einem Videogespräch mit Barbara Schöneberger (52) erzählt, wie er zum Kochen gekommen ist. Den Ausschnitt aus dem Format "Frühstück bei Barbara" teilte er in seiner Instagram-Story. Darin spricht er über seine große Leidenschaft, der er sogar schon ein eigenes Kochbuch gewidmet hat. Die Freude am Kochen hat er demnach schon in seinem Elternhaus mitbekommen: Dort wurde jeden Tag frisch gekocht, mal von seiner Mutter, mal von seinem Vater. Irgendwann half auch Jimi selbst in der Küche mit. Als er mit 17 Jahren auszog, behielt er diese Gewohnheit bei. In seiner ersten eigenen Wohnung begann er, Freunde zum Essen einzuladen und für sie zu kochen. Dabei entdeckte er, dass Kochen nicht nur innerhalb der Familie Freude bereitet, sondern vor allem dann besonders schön ist, wenn man es mit anderen teilen kann.

Vor allem die gemeinsamen Abendessen waren in Jimis Kindheit sehr wichtig. Wie er Barbara erzählte, gab es in seiner Familie nur wenige feste Regeln. Neben der Schule zählte vor allem eine dazu: Um 19 Uhr saßen alle zu Hause am Esstisch. Ob die Kinder vorher im Skatepark oder baden gewesen waren, spielte keine Rolle. Zum Essen mussten sie pünktlich da sein, und das nahmen die Eltern sehr genau. "Also, sobald ich zehn Minuten später kam, gab es direkt eine Woche Hausarrest. Das ist kein Scherz, oder Fernsehverbot", erinnert sich der Musiker. Aus diesem täglichen Ritual entstand schließlich auch sein eigenes Interesse am Kochen. "Und dann habe ich dann irgendwann angefangen, mal ein bisschen mitzukochen zu Hause", berichtet Jimi in dem Gespräch. Was einst als Unterstützung in der Küche begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer echten Leidenschaft, die er heute sogar in seinem eigenen Kochbuch mit anderen teilt.

Ganz ernst blieb die Unterhaltung aber nicht. Die Moderatorin hakte augenzwinkernd nach und wollte wissen, ob seine Kochkünste auch bei Frauen gut ankommen. Jimi musste nicht lange überlegen und antwortete knapp: "Ja." Barbara reichte diese Antwort völlig aus. "Keine weiteren Fragen", erwiderte sie trocken und beendete damit den amüsanten Austausch. Auch abseits des Themas herrschte zwischen den beiden eine ungezwungene Atmosphäre. Während Jimi im Videogespräch schmunzelnd von vergangenen Zeiten erzählte, hörte Barbara aufmerksam zu und quittierte seine Geschichten mit einer Mischung aus Überraschung und Belustigung.

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht beim Fotocall zum Start der 2. Staffel von "Yeliz & Jimi – We are Family?", September 2026

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"Yeliz & Jimi - We Are Family?!", RTL Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht in "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"

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