Verbot: Jimi Blue Ochsenknecht plaudert über Liebesleben

Bei Jimi Blue Ochsenknecht (34) geht es in Sachen Liebe derzeit ziemlich ruhig zu. In der neuen Folge von Barbara Schönebergers (52) Podcast "Frühstück bei Barbara" sprach der Schauspieler jetzt über sein Privatleben. Außerdem sprach er über die Regeln, die in seiner Luxusvilla in Dubai gelten. Dort teilt er sich das Zuhause mit seinem Geschäftspartner. Wie Jimi betonte, haben wilde Partynächte und ständig wechselnde Bekanntschaften in seinem heutigen Alltag keinen Platz mehr: "Die wilden Zeiten sind vorbei, sage ich dir wirklich." Für weibliche Gäste hat der Unternehmer in seinem Zuhause sogar eine klare Ansage parat, auch wenn er sie mit einem Augenzwinkern formulierte. "Hier ist Frauenverbotszone mittlerweile", stellte er im Gespräch mit der Moderatorin klar. Damit zog Jimi für seine eigenen vier Wände eine deutliche Grenze.

Von dieser Regel ist auch Jimis Mitbewohner betroffen. Als Barbara witzelte, dieser könne schließlich nicht jeden Morgen "ein Harem an Frauen" mit nach Hause bringen, gab Jimi ihr recht: Das wolle er ebenfalls nicht. Die Entertainerin zog daraufhin ihr Fazit: "Ich sehe schon, du bist da ganz strikt geworden." Auch bei einem Spiel im Podcast hielt sich der Sohn von Natascha Ochsenknecht (62) bedeckt. Barbara wollte von ihm wissen, ob er lieber mit Sophia Thomalla (37), Verona Pooth (58) oder Sonja Zietlow (58) aufwachen, frühstücken und duschen würde. Jimi reagierte verlegen und antwortete: "Also duschen sehr gerne alleine." Obwohl es eigentlich nicht den Spielregeln entsprach, entschied er sich letztlich für ein gemeinsames Frühstück mit allen drei Frauen. Schließlich vermutete er, dass die Damen sicherlich einige unterhaltsame Geschichten zu erzählen hätten. Um das Essen wollte er sich selbst kümmern. Auch Barbara sollte bei der geselligen Runde dabei sein.

Seit der Trennung von Rennfahrerin Laura-Marie Geissler (28) im Sommer 2024 wurde keine neue Partnerin an Jimis Seite offiziell bestätigt. Für Liebesspekulationen sorgte er zuletzt aber trotzdem: In seiner Instagram-Story zeigte er sich zusammen mit dem ehemaligen Germany's Next Topmodel-Girl Diana Emmer. Beide trugen auf den Aufnahmen Tracht. Weder Jimi noch Diana wollten sich näher zu ihrem Verhältnis äußern. Ob die beiden mehr als nur Freundschaft verbindet oder sie lediglich gemeinsam einen öffentlichen Auftritt absolvierten, blieb daher unklar. Vater ist der Schauspieler bereits: Aus seiner früheren Beziehung mit Realitystar Yeliz Koc (33) hat Jimi eine Tochter.

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht beim Fotocall zum Start der 2. Staffel von "Yeliz & Jimi – We are Family?", September 2026

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow, Oktober 2026

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