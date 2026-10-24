21 Jahre "Sturm der Liebe": Die Arbeit hielt Dirk Galuba fit

Heute heißt es, Taschentücher bereithalten: Dirk Galuba (86) verabschiedet sich nach 21 Jahren und sage und schreibe 4.658 Folgen von der ARD-Telenovela Sturm der Liebe. Sein letzter fester Auftritt als Werner Saalfeld ist am 23. Oktober um 15:10 Uhr im Ersten zu sehen. In den Folgen prägte er die Geschichten rund um den Fürstenhof als Hoteldirektor und erfahrenes Urgestein entscheidend mit. Gegenüber Bild erklärt Dirk, dass er sich nach mehr als zwei Jahrzehnten im eng getakteten Serienalltag mehr Zeit für andere Bereiche seines Lebens wünscht: "Eine Daily hat ein sehr hohes Drehpensum. Neben dem Beruf bleibt wenig Raum für Anderes. Nach 21 Jahren bei 'Sturm der Liebe' ist für mich daher der richtige Zeitpunkt gekommen, mir mehr Freiraum für mein Privatleben, aber auch für andere Engagements zu schaffen." Das eng getaktete Serienleben soll also künftig etwas entschleunigt werden.

Die jahrelange Arbeit für "Sturm der Liebe" verlangte Dirk einiges ab, hielt ihn nach eigener Einschätzung aber zugleich körperlich und geistig fit. "Mein Beruf hält mich auf Trab, weil man sich immer wieder auf Neues einlassen muss. Dazu kommt das Textlernen, das die grauen Zellen auch ordentlich fordert. Und natürlich die Liebe zu meiner Frau", erzählt er Bild. Der Abschied von seinen Kollegen fiel dem langjährigen Serienstar dennoch schwer. Sowohl beim Dreh von Werners Abschiedsszene im Fürstenhof als auch bei der anschließenden Feier mit dem gesamten Team sollen Tränen geflossen sein. Ein endgültiges Aus ist es für die Rolle allerdings nicht. Dirk soll auch in der kommenden Staffel immer wieder durch Gastauftritte zu sehen sein. Die Serienhandlung liefert dafür die Erklärung: Werner zieht zu seiner großen Liebe, behält den Fürstenhof aber weiterhin im Blick und kehrt bei Problemen als erfahrener Ratgeber zurück.

Wie seine Serienfigur möchte auch Dirk seine Prioritäten neu ordnen und den Fokus stärker auf sein Privatleben richten. Die gewonnene freie Zeit soll vor allem seiner Familie und seinen engsten Bezugspersonen zugutekommen. "Ich gehe sehr bewusst mit meiner Zeit um. Zeit ist ein wertvolles Gut und mir wird immer wichtiger, sie den Menschen und Momenten zu widmen, die mein Leben wirklich bereichern", betont der Schauspieler im Gespräch mit Bild. Privat ist der Darsteller seit sieben Jahren mit seiner dritten Ehefrau Enrica Casalino verheiratet, die rund 40 Jahre jünger ist als er. Auf den neuen Lebensabschnitt blickt er mit Vorfreude: "Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit den Liebsten zu verbringen."

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Imago Dirk Galuba beim Set-Pressetermin zu "20 Jahre Sturm der Liebe" am 31.07.2025

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Imago Dirk Galuba, Antje Hagen und Sepp Schauer beim Pressetermin zum 20-jährigen Jubiläum von "Sturm der Liebe"

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Enrica Casalino und Dirk Galuba im Februar 2019 in München