So spannend sind die nächsten Folgen von "Sturm der Liebe"

Am Fürstenhof wird es in den neuen Folgen von Sturm der Liebe vom 19. bis 23. Oktober 2026 für Marlon, gespielt von Frederik Bott, brenzlig. Ein gestohlenes Shuttle des Hotels taucht ausgerechnet in der Nähe der Stelle auf, an der Olivia (Soraya-Keltoum Bouabsa) verunglückt ist. Schnell kommt der Verdacht auf, Marlon könnte am Steuer gesessen und anschließend Fahrerflucht begangen haben. Für seine Verlobte Fanny (Johanna Graen) beginnen damit nervenaufreibende Tage. Erst Kilian, gespielt von Anthony Paul, kann die Lage entschärfen, indem er Marlon ein Alibi verschafft. Doch lange bleibt es nicht ruhig: Während das Paar voller Vorfreude die eigene Hochzeit plant, macht Marlon vor seiner Haustür eine Entdeckung, die alles auf den Kopf stellt. Dort steht nämlich ein Baby – und damit eine Überraschung, mit der weder er noch Fanny gerechnet haben.

Auch Olivia muss nach dem folgenschweren Unfall einiges verkraften. Sie rettet Massimo (Jaime Ferkic) das Leben und bringt sich dabei selbst in Gefahr, erleidet jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus möchte sie ihre neue Stelle als Hausdame antreten. Beunruhigende Anrufe über ihre Schwester Emilia durchkreuzen allerdings ihre Pläne. Emilia soll einem Clubbetreiber in Mexiko Geld schulden, obwohl sie sich eigentlich auf einem Forschungsschiff in der Arktis befindet. Olivia und Elias (Orlando Lenzen) halten das Ganze zunächst für einen Scherz, doch Emilia bleibt verschwunden. Werner (Dirk Galuba, 86) plant unterdessen mit Mona (Daniela Ziegler, 78) einen Neuanfang in Rom. Adam (Philip Birnstiel) und Massimo sollen gemeinsam seine Nachfolge am Fürstenhof antreten und raufen sich nach anfänglicher Skepsis zusammen. Erik (Sven Waasner, 46) geht bei Werners Anteilen leer aus, sichert sich aber die Pacht des neuen Clubs. Adam und Larissa (Anna Karolin Berger) setzen nach einer gemeinsamen Nacht ihren unverbindlichen Flirt fort, während Christoph (Dieter Bach, 62) sich weiter um die verschwundene Sophia (Krista Birkner) sorgt.

Fanny und Marlon bilden inzwischen das zentrale Traumpaar der aktuellen Sturm der Liebe-Geschichte. Bereits der aktualisierte Vorspann machte deutlich, dass Marlon an Fannys Seite rückt. Der Wechsel von ihrem früheren Traumpartner Kilian zu dem Hotelmitarbeiter ist Teil der aktuellen Handlung. Kilian lässt die komplizierte Vorgeschichte jedoch hinter sich und hilft Marlon mit dem Alibi aus der Bredouille. Sturm der Liebe läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten, die Episoden stehen zusätzlich in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

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© ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

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ARD/Christof Arnold Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel King bei "Sturm der Liebe"

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Getty Images "Sturm der Liebe"-Stars Johanna Graen und Anthony Paul, Juli 2025