Axel Schulz profitiert schon jetzt nach "Promi Big Brother"

Nur wenige Tage nach seinem Auszug aus dem Promi Big Brother-Haus zieht Axel Schulz (57) ein erstes positives Fazit. Im Promiflash-Interview berichtet der ehemalige Boxer, dass sich seine Teilnahme an der Reality-TV-Show bereits bemerkbar macht. Die Nachfrage nach seinen eigenen Produkten im Lebensmitteleinzelhandel ist gestiegen. "Gleichzeitig habe ich eine neue Zielgruppe erreicht. Ich habe gerade mit meinen Geschäftspartnern telefoniert", erklärt er. Warum das so ist? Axel munkelt: "Vielleicht sagen sich jetzt mehr Leute: 'Eine Currywurst im Glas oder ein Schaschlik im Glas? Das probieren wir auch mal.'"

Auch privat ist der Sportler längst wieder im gewohnten Alltag angekommen. "Ich bin inzwischen wieder beim Boxtraining, und da fühle ich mich wohl. Ich weiß, was ich mache, und kann mich wieder richtig bewegen", erzählt er. Warum Axel sich überhaupt auf das Abenteuer Promi-BB eingelassen hat, verrät er ebenfalls. "Ein Hauptgrund für meine Teilnahme war natürlich die hohe Gage", erklärt er im Interview mit Promiflash. Welche weiteren beruflichen Türen sich durch die Show öffnen, will der Sportler wiederum noch nicht abschätzen. "Den Rest lasse ich einfach auf mich zukommen. Wir sind ja gerade erst den zweiten Tag draußen", lacht Axel während des Gesprächs.

Während seiner Zeit bei "Promi Big Brother" hatte Axel allerdings auch eine körperliche Veränderung durchgemacht. Der ehemalige Boxer verlor einige Kilos. Vor seinem Einzug hatte er noch 96 Kilogramm gewogen, nach seinem Auszug waren es 93,3 Kilogramm. "Das finde ich schon witzig, denn ich wollte eigentlich zunehmen und nicht abnehmen", erklärte Axel gegenüber Promiflash. Als Grund für den Gewichtsverlust nannte er seinen langen Aufenthalt im Garten. Anders als im Luxusbereich gab es dort deutlich weniger leckere Speisen.

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Joyn / Marc Rehbeck Promi-BB-Kandidat Axel Schulz 2026

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Joyn Axel Schulz und Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Axel Schulz bei "Promi Big Brother" 2026