Billie Lourd ehrt ihre Mama Carrie Fisher am "Star Wars"-Day

Am 4. Mai, dem sogenannten Star Wars Day, hat Billie Lourd (33) auf Instagram einen rührenden Moment aus ihrem Zuhause geteilt. Auf dem Foto sind ihre beiden Kinder Kingston und Jackson zu sehen, wie sie gemeinsam vor dem Fernseher sitzen und den Klassiker "Star Wars: Eine neue Hoffnung" von 1977 schauen – genauer gesagt in dem Moment, in dem ihre verstorbene Großmutter Carrie Fisher (†60) als Prinzessin Leia zum ersten Mal auf der Leinwand erscheint. Als Bildunterschrift wählte Billie den ikonischen Gruß "May the 4th", den sie ausschließlich in Emojis ausschrieb – eine Anspielung auf den berühmten Spruch "May the Force be with you".

Der Beitrag reiht sich in eine Tradition ein, die Billie über die Jahre gepflegt hat. Bereits im Vorjahr postete die Schauspielerin ein ähnliches Foto ihrer Kinder, auf dem die beiden "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" von 1983 verfolgten – ebenfalls mit dem Emoji-Gruß versehen. Auch zum Todestag ihrer Mutter und zu deren Geburtstag teilt sie regelmäßig persönliche Erinnerungen. Im vergangenen Dezember, neun Jahre nach Carries Tod, schrieb Billie über einen besonderen Morgen mit ihrer Tochter Jackson: "Ich erzählte ihr, wie sehr ihre Grandmomby sie geliebt hätte, und sie sah mich an und küsste mich."

Carrie Fisher starb am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren, nachdem sie auf einem Flug von London nach Los Angeles einen Herzstillstand erlitten hatte. Nur einen Tag später verstarb auch Carries Mutter – Billies Großmutter – Debbie Reynolds (†84). Carrie und Billie hatten in der "Star Wars"-Fortsetzungstrilogie gemeinsam vor der Kamera gestanden: Während Carrie ihre Rolle als Prinzessin Leia verkörperte, spielte Billie die Figur Lieutenant Connix. Wie sehr ihr die Erinnerung an ihre Mutter am Herzen liegt, machte Billie anlässlich Carries 69. Geburtstags im Oktober 2025 deutlich: "Sie war ein brillanter, magischer Mensch, und ich möchte, dass meine Kinder das wissen."

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Getty Images Billie Lourd und Carrie Fisher halten sich im Arm

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Getty Images Billie Lourd, Schauspielerin

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Action Press / United Archives GmbH Carrie Fisher (†60) als Prinzessin Leia in "Star Wars: Krieg der Sterne"

Ethan Miller / Getty Images Carrie Fisher, Debbie Reynolds und Billie Lourd bei den 21. "Annual Screen Actors Guild"-Awards