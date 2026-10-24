"Großer Spaß": Manuel Cortez über die Dreharbeiten bei "SdL"

In der ARD-Telenovela Sturm der Liebe steigt schon bald die Temperatur am Herd: Manuel Cortez (47) übernimmt die Rolle des Küchenchefs Fernando Oliveira, Roberto Capasso schlüpft in die Rolle seines Lehrlings Sinan Ceylan. Beide Figuren eint die Leidenschaft fürs Kochen – doch zwischen ihnen geht es auch um Anerkennung, Konkurrenz und Macht. In einem Interview mit Promiflash zeigte sich der Schauspieler begeistert von seinem neuen Kollegen: "Die Zusammenarbeit mit Roberto macht großen Spaß, weil eine solche Konstellation davon lebt, dass beide Figuren etwas voneinander wollen und sich gleichzeitig im Weg stehen." Dass sein Lehrling ein echtes Talent ist, bleibt Fernando nicht verborgen. Genau das lässt ihn allerdings befürchten, dass ihm der Nachwuchskoch gefährlich werden könnte. Eine Ausgangslage, die auch die weniger charmanten Seiten des Küchenchefs ans Licht bringt.

Für eine Eskalation zwischen Manuels Rolle Fernando und Roberts Rolle Sinan braucht es laut dem Schauspieler nicht unbedingt eine lautstarke Auseinandersetzung. Schon kleine Gesten könnten die Stimmung entscheidend verändern. "Manchmal reicht schon ein Blick oder ein scheinbar harmloser Satz, um eine Situation kippen zu lassen", erklärt Manuel. Wie weit der Konflikt zwischen Küchenchef und Lehrling tatsächlich gehen wird, verrät er allerdings noch nicht. Dafür stellt Manuel gefühlvolle Szenen in Aussicht: "Ich denke, die Zuschauer dürfen sich auf einige emotionale Momente freuen. Ob es dabei heißer hergeht als am Herd, wird sich zeigen!" Auch die Arbeit an einer täglichen Serie bereitet ihm sichtlich Freude. Das hohe Tempo der Produktion verlange Konzentration und Präzision, gleichzeitig aber ein lebendiges und authentisches Spiel. Obwohl er bereits in mehreren Telenovelas vor der Kamera stand, möchte er neugierig bleiben, sich auf neue Situationen einlassen und am Set neue Kollegen kennenlernen.

Fernando ist ein renommierter Küchenchef, der bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde – inzwischen steckt er jedoch in einer kreativen Krise. Dass ihm die Ideen für neue eigene Gerichte fehlen, hält er geheim. Stattdessen bedient er sich an den Einfällen seines Lehrlings und verkauft sie als seine eigenen Kreationen. Damit geht es zwischen den beiden um weit mehr als persönliches Konkurrenzdenken: Sinans Begabung bedroht Fernandos guten Ruf, während der Nachwuchskoch von seinem Vorgesetzten ausgenutzt wird. Wer sich selbst ein Bild von der angespannten Stimmung in der Küche machen möchte, muss sich nicht mehr lange gedulden. Manuel ist voraussichtlich am 5. November 2026 in Folge 4667 erstmals als Fernando zu sehen. Roberto steigt dann voraussichtlich am 9. November in Folge 4669 als Sinan ein.

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©ARD/WDR/Christof Arnold "Sturm der Liebe": Sinan (Roberto Capasso, M.) bewirbt sich vor Erik (Sven Waasner, r.) bei Fernando (Manuel Cortez, l.), ©ARD/WDR/Christof Arnold

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©ARD/WDR/Christof Arnold Sinan (Roberto Capasso) mit Fernando (Manuel Cortez) in "Sturm der Liebe"

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©ARD/WDR/Christof Arnold Manuel Cortez in der Rolle Fernando Oliveira bei "Sturm der Liebe", ©ARD/WDR/Christof Arnold