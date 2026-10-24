HadeB-Michelle und Fabian erwarten ihren ersten Nachwuchs

Für Michelle und Fabian aus der elften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick beginnt ein neuer gemeinsamer Lebensabschnitt: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und werden damit zum ersten Mal Eltern. Die frohe Botschaft verkündeten sie mit einem gemeinsamen Video auf Instagram. Darin sind zunächst die nackten Beine des Paares zu sehen, die im Wasser eines Pools baumeln und planschen. Kurz darauf hält Michelle einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. "Wir werden Eltern", heißt es dazu in dem Clip. Ihren Nachwuchs bezeichnen die beiden als ihr "Regenbogenbaby". In ihrem Beitrag lassen die werdenden Eltern ihren Gefühlen freien Lauf: "Wir sind unendlich dankbar, unfassbar glücklich und voller Vorfreude auf das kleine Wunder, das unser Leben schon jetzt so sehr verändert."

Wie aus dem Video weiter hervorgeht, wussten Michelle und Fabian bereits seit einer Reise nach Kreta von der Schwangerschaft. Den positiven Test hielten sie dort schon in den Händen, behielten die Neuigkeit anschließend aber erst einmal für sich. "Seit Kreta haben wir ein Geheimnis", schreiben die beiden in ihrem Beitrag im Netz und ergänzen: "Und heute möchten wir es mit euch teilen." Dass hinter der kurzen Ankündigung noch mehr steckt, deutet das Paar ebenfalls an. "Hinter diesen drei Worten steckt so viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht", heißt es in dem Beitrag. Weitere Einzelheiten zu der persönlichen Geschichte hinter ihrem Babyglück nennen Michelle und Fabian darin nicht. Auch wann genau ihr Kind zur Welt kommen soll, verraten die beiden in der Veröffentlichung nicht. Im Mittelpunkt stehen stattdessen ihre Dankbarkeit und die Vorfreude auf den gemeinsamen Nachwuchs.

Kennengelernt hatten sich Michelle und Fabian 2024 in der elften Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". Ihre erste Begegnung fand auf dem Standesamt statt – dort gaben sich die beiden auch direkt das Jawort. Zu Beginn ihrer Ehe war allerdings Geduld gefragt: Die gebürtige Castrop-Rauxelerin und der aus Illertissen stammende Fabian lebten zunächst weit voneinander entfernt und führten eine Fernbeziehung. Ein Jahr nach der Hochzeit folgte dann der nächste Schritt. Das Paar zog zusammen und fand im Allgäu ein gemeinsames Zuhause. Ein weiteres Zeichen ihrer Verbundenheit setzte Michelle, indem sie den Nachnamen ihres Mannes annahm. Wie dankbar sie für das Sozialexperiment ist, machte sie bereits im vergangenen Jahr auf Instagram deutlich: "Eine Tonne Last ist von meinen Schultern gefallen. Ich wusste, ab jetzt beginnt eine spannende Zeit und eventuell ein ganz neues Leben. Es war emotional und superschön."

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Joyn / Christoph Assmann Michelle und Fabian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

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Instagram / michelle.unwrittn Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

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Instagram / michelle_hadeb Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

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