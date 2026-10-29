In diesem Monat ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle

Bei Michelle steht das Leben derzeit gehörig Kopf: Die Hochzeit auf den ersten Blick-Bekanntheit ist in der 18. Schwangerschaftswoche und damit im fünften Monat angekommen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Fabian erwartet sie ihr erstes Kind, das im Frühjahr 2027 auf die Welt kommen soll. Dass der Nachwuchs unterwegs ist, hat auch ganz konkrete Folgen für ihren Berufsalltag, wie sie nun in einer Fragerunde auf Instagram deutlich machte. Nachdem sie ihren Arbeitgeber über die Schwangerschaft informiert hatte, wurde für ihre bisherige Tätigkeit im Außendienst ein betriebliches Beschäftigungsverbot ausgesprochen. In ihrem erlernten Bereich, der Hörakustik, darf die werdende Mutter grundsätzlich weiterhin tätig sein – allerdings nur unter bestimmten Einschränkungen. Welche Tätigkeiten sie aktuell noch übernehmen kann und welche Aufgaben für sie nicht mehr infrage kommen, erläutert sie in ihrer Antwort allerdings nicht näher. Klar ist lediglich: Das Beschäftigungsverbot bezieht sich auf ihre Arbeit im Außendienst.

Ausgelöst hatte das Thema die Frage eines Fans, ob sie denn überhaupt noch im Akustikbereich arbeiten dürfe. "In dem Beruf Hörakustik darf man mit ein paar Einschränkungen arbeiten. Da ich aber im Außendienst gearbeitet habe, wurde nach Verkündung ein betriebliches Beschäftigungsverbot ausgesprochen", stellte Michelle auf Instagram klar. Auch sonst gab sie ihrer Community einige Einblicke in die vergangenen Monate. So verriet sie, dass sie bereits rund zehn Tage nach dem Eisprung einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt. Möglich machte das unter anderem ihr Tracking-Ring, der ihren Zyklus sehr genau erfasst hatte. Eigentlich hatte sie mit dem Schwangerschaftstest noch warten wollen. Aus Sorge vor einer möglichen Enttäuschung wollte Michelle nämlich nicht zu früh testen. Dennoch erhielt sie schon zu diesem frühen Zeitpunkt das erhoffte positive Ergebnis und wusste damit bereits kurz nach dem Eisprung, dass sie wieder schwanger war.

Kennengelernt hatten sich Michelle und Fabian in der elften Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". Vor laufenden Kameras gaben sich die beiden im Rahmen der Sendung das Jawort – und hielten auch nach dem Experiment an ihrer Ehe fest. Der Weg zur aktuellen Schwangerschaft war für das Paar allerdings kein leichter. Im Mai 2026 erlitt Michelle eine Fehlgeburt, nachdem das Herz des ungeborenen Babys bereits geschlagen hatte: "Wir hatten das kleine Herz bereits schlagen sehen und uns sicher gefühlt. Doch leider durfte unser kleines Wunder nicht bei uns bleiben." In dieser schweren Zeit hatte dem Paar vor allem der Gedanke geholfen, mit seiner Trauer nicht allein zu sein. Rund zweieinhalb Monate später wurde sie erneut schwanger. Trotz des schmerzhaften Erlebnisses hatten Michelle und Fabian wieder nach vorn geblickt. "Wir sind auf jeden Fall wieder bereit, ein neues kleines Wunder zu empfangen", hatte Michelle in dem Instagram-Video erzählt.

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Instagram / michelle.unwrittn Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

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Instagram / michelle.unwrittn Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

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Instagram / michelle_hadeb Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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