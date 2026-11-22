Fans des Liebesexperiments dürfen sich freuen: Die 13. Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick steht in den Startlöchern. Wie Sat.1 jetzt bekanntgab, laufen die neuen Folgen ab Montag, dem 4. Januar 2027. Parallel dazu können Zuschauer die Show kostenlos auf Joyn streamen. Auch diesmal vertrauen zwölf Singles darauf, anhand wissenschaftlicher Kriterien mit einem möglichst passenden Partner zusammengebracht zu werden. Kennenlernen dürfen sich die gematchten Paare allerdings erst auf dem Standesamt. Dort müssen sie entscheiden, ob sie einem zunächst fremden Menschen tatsächlich das Jawort geben wollen.

Besonders aufregend dürfte die Teilnahme für Silvia aus Mönchengladbach werden. Die Steuerfachangestellte durchläuft den Matching-Prozess bereits zum dritten Mal. Nun hat das Expertenteam einen Mann gefunden, der aus wissenschaftlicher Sicht zu ihr passt. Wer bei der Trauung auf sie wartet, wird allerdings noch nicht verraten. Hinter den Matches stecken auch in der neuen Staffel wieder Dr. Sandra Bank (45), Beate Quinn und Markus Ernst. Mithilfe wissenschaftlicher Tests prüft das Trio, welche Singles besonders gut miteinander harmonieren könnten.

Silvia geht die Sache dabei gelassen an und rechnet nicht damit, sich auf der Stelle zu verlieben. "Für mich ist Liebe nicht sofort da. Liebe entsteht", gibt sie gegenüber Sat.1 zu verstehen. Von ihrem potenziellen Ehemann wünscht sie sich vor allem Empathie, Optimismus und Lebensfreude. Eine große Rolle spielt für die Mönchengladbacherin außerdem gemeinsamer Humor: "Den Weg in mein Herz findet der Mann, indem er humorvoll ist und die richtigen Witze macht." Eine klare Ansage an ihren Bräutigam!

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SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

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Joyn / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

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