Name, Geschlecht & Co.: HadeB-Michelle verrät erste Details

Bei Michelle und Fabian dreht sich derzeit alles um die Vorbereitungen auf ihr erstes gemeinsames Baby: Das Paar, das sich in der elften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick vor laufenden Kameras das Jawort gab, steckt gerade mitten im fünften Schwangerschaftsmonat. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde gewährt die werdende Mutter nun private Einblicke in die Namenssuche – und überrascht mit einem amüsanten Geständnis über ihren Ehemann. "Fun Fact: Fabi hatte schon immer eine geheime Liste im Handy. Die haben wir immer wieder mit schönen Namen ergänzt. Mittlerweile haben wir auf eine Top 4 runtergekürzt", verrät der Realitystar. Welche vier Favoriten es in die engere Auswahl geschafft haben, wollen die beiden aktuell noch für sich behalten.

Bei einer anderen zentralen Frage herrscht ebenfalls Einigkeit, wenn auch in eine andere Richtung: Bis zur Entbindung wollen die TV-Bekanntheiten mit der öffentlichen Bekanntgabe des Babygeschlechts keinesfalls warten. Michelle kündigt an, die Information, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, nach Erhalt der frohen Kunde rasch mit ihrer Community zu teilen. Anders sieht es hingegen beim finalen Babynamen aus, wie die werdende Mama mit Blick auf die Veröffentlichungstaktik betont: "Ob wir den Namen öffentlich machen, wissen wir noch nicht. Stand jetzt: Nein."

Hinter dem Sat.1-Paar liegt eine schwere Zeit. Bevor Michelle erneut schwanger wurde, mussten sie und Fabian einen Schicksalsschlag verkraften: Im Mai 2026 erlitt sie eine Fehlgeburt, nachdem das Herz des Ungeborenen bereits geschlagen hatte. Michelle machte aus ihrer Trauer kein Geheimnis und berichtete offen darüber, wie das Paar gemeinsam wieder Mut fasste und sich für einen neuen Versuch entschied. Umso mehr genießen die beiden nun die Reise durch die Schwangerschaft, entscheiden aber ganz bewusst, welche Details sie mit ihren Fans teilen wollen.

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Instagram / michelle_hadeb Fabian und Michelle von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Instagram / michelle.unwrittn Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

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Instagram / michelle.unwrittn Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024