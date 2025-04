So dankbar ist Michelle für "Hochzeit auf den ersten Blick"

Michelle schwebt seit Hochzeit auf den ersten Blick im Liebesglück: Die Hörgeräteakustik-Meisterin gab Kandidat Fabian das Jawort und fand in ihm den Partner ihres Lebens. Mittlerweile ist ihre Teilnahme an der beliebten Datingshow ein Jahr her – weshalb sie nun in ihrer Instagram-Story deutlich macht, nicht glücklicher sein zu können, das Sozialexperiment gewagt zu haben. "Heute vor einem Jahr wurde ich überrascht. Eine Tonne Last ist von meinen Schultern gefallen. Ich wusste, ab jetzt beginnt eine spannende Zeit und eventuell ein ganz neues Leben. Es war emotional und superschön", betont die Reality-TV-Kandidatin.

Im Fernsehen nach der Liebe zu suchen, stellte Michelles Leben wohl regelrecht auf den Kopf. Sie hatte keinerlei Erfahrung, wie es ist, von Kameras begleitet zu werden und gleichzeitig einen völlig fremden Menschen kennenzulernen. Im Laufe der Show ging sie sowohl durch Höhen als auch durch Tiefen – bereut es aber keineswegs, sich dieser Erfahrung gestellt zu haben. "Heute weiß ich: Es hat mein Leben verändert, es hat mich verändert. Aber es hat mich zum Positiven verändert", erklärt der Reality-Neuling und fügt abschließend eine Botschaft an die Teilnehmer der kommenden Staffel hinzu: "Ich wünsche allen, die gerade noch warten, starke Nerven. [...] Ich bin gespannt auf die neuen Gesichter, auf euch."

"Hochzeit auf den ersten Blick" stellte für Michelle und Fabian den Beginn einer neuen Liebe dar. Die Verbindung des Paares wuchs stetig weiter, weshalb es sich kürzlich dazu entschied, zusammenzuziehen. Die beiden überraschten aber noch mit einer weiteren Neuigkeit: Obwohl sie bereits verheiratet sind, ging der Teamleiter für Digitalisierung vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Diese zögerte keine Sekunde, seinen Antrag anzunehmen. "Ich habe wieder 'Ja' gesagt", schwärmte Michelle im Netz und fügte hinzu: "Aus einem 'Sozialexperiment' ist Liebe entstanden. Aus einem 'Ja, ich will' ist ein 'Ja, ich will deine Frau bleiben' geworden."

Instagram / michelle_hadeb Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / michelle_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Fabian und Michelle, April 2025

