"Kleine Maus": HadeB-Michelle & Fabian erwarten ein Mädchen

Michelle und Fabian sind im Babyglück und wissen jetzt auch, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Das Paar, das durch die elfte Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick bekannt wurde, hat auf Instagram das Geschlecht seines ersten gemeinsamen Kindes enthüllt. In dem Beitrag öffnen die beiden zusammen einen Karton. Kaum ist er offen, steigen rosa Luftballons in die Höhe. Damit steht für die beiden Realitystars fest, dass sie eine Tochter bekommen. In ihrem Beitrag nennen die werdenden Eltern ihren Nachwuchs schon jetzt liebevoll "kleine Maus". Wie sehr sie dem Familienzuwachs entgegenfiebern, machen sie direkt klar. "Wir freuen uns schon so, so sehr auf dich!", schreiben Michelle und Fabian an ihr ungeborenes Mädchen.

Für Michelle und Fabian ist die Kleine schon jetzt etwas ganz Besonderes. "Wir haben uns ein kleines Wunder gewünscht und dich bekommen", heißt es in ihrem Instagram-Beitrag weiter. Außerdem erzählen die beiden, wie aufregend es für sie ist, die Entwicklung ihrer Tochter schon während der Schwangerschaft mitzuerleben. "Wie spannend ist es einfach, wenn das Baby im Bauch immer mehr Persönlichkeit bekommt?", fragen sie ihre Follower. Ganz allein haben sich die beiden die Überraschung aber nicht ausgedacht. Hinter der Enthüllung stecken Michelles Schwägerin Julia und ihr Schwager Ben. Sie hatten die Aktion für das Paar organisiert, sodass auch die werdenden Eltern beim Öffnen des Kartons gespannt sein durften. Dafür gibt es ein dickes Lob: "Ein besonderes Dankeschön geht an meine Schwägerin Julia und meinen Schwager Ben, die für uns diese Überraschung organisiert haben", heißt es in dem Beitrag.

Kennengelernt haben sich Michelle und Fabian in der elften Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". In der Sat.1-Show trafen die beiden erst am Traualtar aufeinander und gaben sich vor laufenden Kameras das Jawort. Nun steht für das Ehepaar das nächste große Kapitel an. Schon vor der Enthüllung haben sich die zwei viele Gedanken darüber gemacht, wie ihr erstes gemeinsames Kind heißen soll. Fabian hatte bereits seit Längerem eine geheime Liste mit Namen auf seinem Handy gespeichert. Diese Sammlung ergänzte das Paar dann gemeinsam um weitere Favoriten. Mittlerweile ist die Auswahl deutlich geschrumpft. Vier mögliche Vornamen sind noch im Rennen. Welche das sind, verraten Michelle und Fabian bislang allerdings nicht. Wie die "kleine Maus" später einmal heißen wird, bleibt also vorerst ein Geheimnis.

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Instagram / michelle.unwrittn Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

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Instagram / michelle.unwrittn Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick" bei ihrem Gender-Reveal

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