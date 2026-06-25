"Teppiche einrollen": Jörg Kachelmann zerlegt ZDF-Hitzetipps

Wetterexperte Jörg Kachelmann (67) hat auf der Plattform X erneut heftig gegen das ZDF ausgeteilt. Anlass war eine Infografik, die der Account von "ZDF heute" in den sozialen Medien veröffentlichte. Unter dem Titel "Wohnung kühl halten bei Hitze" empfahl der Sender unter anderem, Fenster tagsüber geschlossen zu halten und Teppiche einzurollen, da diese Wärme speichern würden. Für den erfahrenen Meteorologen handelt es sich dabei nicht nur um hanebüchenen Unsinn, sondern gar um lebensgefährliche Falschinformationen. Gerade während der aktuellen Hitzewelle, die in den kommenden Tagen ihren Höhepunkt erreichen soll, sei laut Jörg ein regelmäßiger, gezielter Luftaustausch unerlässlich, um die Luftfeuchtigkeit und damit auch die gefühlte Wärme in geschlossenen Räumen auf einem erträglichen Niveau zu halten.

In seinem X-Post teilte Jörg die Original-Infografik des Zweiten Deutschen Fernsehens mit den Worten: "Die eigene Zielgruppe in den Tod schreiben. Frei erfundenen Schwachsinn über Teppiche schreiben. Mit dem Zweiten lügt man besser." Besonders der Rat, die Fenster tagsüber geschlossen zu halten, treibt den scharfzüngigen Schweizer zur Weißglut. Dieses Vorgehen hatte er in der Vergangenheit bereits als "Folter" und "aktive Sterbehilfe" bezeichnet. Vor allem für ältere Menschen könne es gefährlich werden, ohne Frischluft und in hoher Luftfeuchtigkeit in der Wohnung zu sitzen.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Jörg falsche Hitzetipps öffentlich anprangert. Bereits 2022 schrieb er im Spiegel: "Glauben Sie nicht an die üblichen 'Hitzetipps' von Medien und Behörden. Damit Oma und Opa überleben, brauchen sie steten Durchzug und je mindestens einen Ventilator vor die Nase." Der Wetterexperte ist bekannt dafür, klare Worte zu finden und sich auch auf Social Media nicht zurückzuhalten. Über Twitter – das heute unter dem Namen X firmiert – hatte er sich schon vor Jahren mit seinem Comeback wieder eine Stimme in der Öffentlichkeit erarbeitet, nachdem er nach einem Freispruch im Jahr 2011 lange von den Bildschirmen verschwunden war.

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Imago Jörg Kachelmann bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat" in der MediaCity Leipzig am 25.11.2022

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ActionPress Jörg Kachelmann im Oktober 2021

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Getty Images Jörg Kachelmann im Oktober 2012