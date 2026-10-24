Kryptisch: Feiern Gina-Lisa und Sarah Knappik TV-Comeback?

Gina-Lisa Lohfink (40) hat ihre Fans am Abend des 22. Oktober mit einer Instagram-Story aufhorchen lassen. Darin deutet die Blondine an, dass sie gemeinsam mit Sarah Knappik (40) in der fünften Staffel von Die Verräter antreten könnte. Zu einem Motiv mit dem Showlogo und der Aufschrift "Please vote" markierte sie nicht nur Sarah, sondern auch die offiziellen Accounts von RTL und der Sendung. "Wir beide wieder vereint die passende Show für uns zwei Legenden", schrieb sie dazu und ergänzte vielsagend: "Unser großes Comeback." Trotz der eindeutigen Worte steht eine offizielle Bestätigung für die Teilnahme der beiden Realitystars bislang aus. Auch der Sender hat sich dazu noch nicht geäußert. Gina-Lisa selbst scheint allerdings überzeugt davon zu sein, dass sie und ihre Kollegin perfekt in das Format passen würden.

In der Story ist auch Sonja Zietlow (58), die Moderatorin der Show, zu sehen. Vor einem dunklen Hintergrund schaut sie ernst in die Kamera und hält sich einen Finger vor den Mund. Dazu sind mehrere Texteinblendungen zu sehen. Neben dem Schriftzug "Die Verräter" steht dort die Warnung "Vertraue niemandem!". Besonders eindeutig wirkt ein weiterer Satz: "Pssst, es ist offiziell: Wir gehen in die fünfte Staffel." Das Wort "VOTE" lässt sich wiederum als Appell an die Community verstehen, das Duo für die kommende Runde zu unterstützen. Ob die Teilnahme der beiden bereits feststeht oder sie zunächst nur auf sich aufmerksam machen möchten, ist bislang unklar. Mit der Verlinkung von Sarah, die sie zusätzlich mit einem blauen Herz versah, lenkt Gina-Lisa die Aufmerksamkeit jedenfalls auf ein mögliches gemeinsames TV-Comeback.

Dass Gina-Lisa in diesem Jahr vermehrt auf dem Bildschirm auftauchen will, hatte sie bereits Anfang 2026 angekündigt. Damals stand zunächst ihre Teilnahme an der vierten Staffel von "Promis unter Palmen" im Vordergrund. Weitere konkrete Formate nannte sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Mit dem aktuellen Beitrag verknüpft sie ihre TV-Offensive nun zumindest öffentlich mit Sarah und präsentiert die beiden als wiedervereintes Duo. Ob Gina-Lisa und Sarah tatsächlich gemeinsam bei "Die Verräter" antreten werden, bleibt abzuwarten. In der Show müssen prominente Teilnehmer zwischen Verrätern und Getreuen unterscheiden, sich gegenseitig täuschen und herausfinden, wem sie vertrauen können.

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Imago Gina-Lisa Lohfink beim 12. SemperOpernball in der Semperoper in Dresden, 03.02.2017

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Gina-Lisa Lohfink und Sarah Knappik

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Imago Gina-Lisa Lohfink beim Frankfurter Oktoberfest 2025