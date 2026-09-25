Alles rückgängig machen? Gina-Lisa Lohfink bereut ihren Ruhm

Gina-Lisa Lohfink (40) feierte kürzlich ihren 40. Geburtstag – und nutzte den Anlass für eine ungewöhnlich ehrliche Bilanz. Im Gespräch mit Bild blickte die Reality-TV-Bekanntheit auf rund 19 Jahre im Rampenlicht zurück und kam zu einem ernüchternden Fazit: "Ich war von heute auf morgen berühmt. Zack, die Bohne. Heute freue ich mich darüber gar nicht mehr. Ich finde es schlimm. Berühmt zu sein, ist furchtbar. Ich würde alles rückgängig machen, um nicht berühmt zu sein." Als Gründe nannte sie vor allem den täglichen Druck und den Verlust eines normalen Privatlebens. Überall werde sie angesehen und gefilmt, ständig würden Menschen sie um Fotos oder Autogramme bitten. Ein unbeobachteter Alltag ist für das Model damit seit vielen Jahren nicht mehr möglich.

Im Jahr 2007 landete Gina-Lisa bei einer Misswahl in Hessen auf dem dritten Platz, kurz darauf wurde sie zur "Queen of the World Internet" gekürt. Der große Durchbruch folgte 2008 mit ihrer Teilnahme an Germany's Next Topmodel. Ihr Ausspruch "Zack, die Bohne" wurde zum Markenzeichen. Auch ihr Umstyling in der Show, bei dem ihre langen blonden Haare dran glauben mussten, machte sie berühmt. Von den Erfahrungen aus fast zwei Jahrzehnten in der Öffentlichkeit erzählte sie Bild: "Ich bin sehr oft hingefallen, immer wieder aufgestanden, habe die Krone gerichtet und bin weitergegangen. Ich wünsche keinem Menschen das, was ich mit- und durchgemacht habe." Besonders beklagte die Blondine, dass viele sich nicht für ihre Gefühlswelt interessieren würden: "Die Menschen erzählen alles über mich, aber keiner fragt: 'Gina, geht es dir gut? Ist alles okay?'"

Im Interview sprach Gina-Lisa auch offen darüber, mehrfach Opfer sexueller Gewalt geworden zu sein. Diese Erlebnisse hätten sie nachhaltig geprägt: "Die haben mich gebrochen. Ich wäre heute anders, wenn das nicht passiert wäre." Ihr heutiges Aussehen beschreibt die TV-Bekanntheit als eine Art Schutz. Nach zahlreichen Beauty-Eingriffen habe sie inzwischen täglich Schmerzen und leide unter erheblichen gesundheitlichen Folgen. Zeitweise sei ihr Leben sogar in Gefahr gewesen. Rückblickend habe ihr ein nahestehender Mensch gefehlt, der sie hätte schützen und rechtzeitig vor den möglichen Konsequenzen warnen können. Gleichzeitig übernehme sie Verantwortung für eigene Fehler, darunter eine Trunkenheitsfahrt im Jahr 2024. Für die Zukunft gibt sich Gina-Lisa trotz ihrer kritischen Bilanz zuversichtlich: "Die schönste Zeit fängt jetzt erst an. Ich bin stärker, krasser und besser denn je und habe aus allem gelernt. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist mein Leben."

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Imago Gina-Lisa Lohfink beim Frankfurter Oktoberfest 2025

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Imago Gina-Lisa Lohfink beim SAT.1 Promiboxen im Castello in Düsseldorf

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Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Samuel Gaertner Fashion Show während der Fashion Week Frankfurt am Eisernen Steg