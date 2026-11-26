Sarah Knappik (40) hält mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Beim Opening von Weihnachten im Tierpark Berlin rechnete der Realitystar jetzt mit der Entwicklung des Reality-TV ab. Dabei wurde klar, dass ihre Kritik seit ihrem Auftritt bei "Forsthaus Rampensau Germany" im November 2025 kein bisschen leiser geworden ist. Gegenüber dem Berliner Kurier fand sie deutliche Worte: "Ich habe die Schnauze voll von Reality-TV. Ich habe die Schnauze voll von Leuten, die völlig übertreiben." Dabei stören sie vor allem die immer extremer werdenden Grenzüberschreitungen, die oftmals ohne vorherige Warnung ausgestrahlt werden und dabei als Trigger wirken können. Besonders das Format "Germany Shore" sei ein Beispiel dafür. Sarah meint: "Wenn ich jetzt schon wieder Ausschnitte sehe, wo sich Leute anpinkeln. Oder auch, dass jemand als verurteilter Vergewaltiger, bei dem der Vorwurf schon länger im Raum stand, trotzdem noch gebucht wurde, verstehe ich nicht."

Laut dem Bericht bezieht sich die Blondine damit unter anderem auf Yasin Mohamed (35). Er wurde vor Kurzem wegen Vergewaltigung zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Sarah wünscht sich, dass Produktionen bei so schweren Vorwürfen zunächst auf eine Besetzung verzichten: "Wieso kann man nicht sagen: 'Wir stellen dich jetzt erstmal auf Pause, bis das Urteil gefallen ist. Und dann, wenn es nicht stimmt und du freigesprochen wurdest, buchen wir dich gerne wieder.'" Doch das ist noch nicht alles: Auch die rassistischen Bemerkungen, die manche Formatkandidaten fallen lassen, verurteilt sie. Es gebe so viele Sachen, die sie gerade "uncool" finde, und ihr fehle die frühere Leichtigkeit. Allerdings kann sie dem Genre auch nicht komplett den Rücken kehren, da sie damit auch selbst ihr Einkommen verdient. Im nächsten Jahr will sie ein großes Comeback einleiten – sie kündigt gleich zwei große Projekte an, über die sie allerdings noch nichts verrät.

Sarahs Weg ins Reality-TV begann im Jahr 2008. Damals belegte sie in der dritten Staffel von "Germany's Next Topmodel" den achten Platz. So richtig bekannt wurde sie aber erst 2011 im Dschungelcamp. Nach heftigen Auseinandersetzungen mit ihren Mitcampern verließ sie die Show damals freiwillig. In diesem Jahr feierte Sarah ihren 40. Geburtstag – wie sie verrät, hat sie in den vergangenen Jahren viel über Selbstbewusstsein gelernt und blickt nun ganz anders auf ihr Leben. Der runde Geburtstag hat bei ihr allerdings auch einige Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft aufgeworfen. "Man stellt sich mit 40 schon die Frage, ob Reality-TV überhaupt noch der Bereich ist, den ich vertreten möchte. Oder möchte ich vielleicht in eine andere Richtung gehen?", erklärte das ehemalige Model gegenüber dem Berliner Kurier.

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Imago Sarah Knappik bei den Reality Awards in Bonn im April 2026

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Imago Sarah Knappik bei der Premiere von "Weihnachten im Tierpark" in Berlin am 21.11.2025

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