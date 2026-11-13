Missglückte Po-Behandlung belastet Gina-Lisa Lohfink enorm

Gina-Lisa Lohfink (40) hat genug: Seit drei Jahren kämpft der Realitystar mit den Folgen einer missglückten Behandlung an ihrem Po. Seitdem musste sie sich immer wieder weiteren Eingriffen unterziehen. Wie Bild berichtet, zieht Gina-Lisa jetzt vorerst die Notbremse. Nach der langen Leidenszeit voller Schmerzen möchte sie sich keiner weiteren Operation mehr unterziehen. Wie sehr die vergangenen Jahre an ihren Kräften gezehrt haben, macht sie im Gespräch mit Bild unmissverständlich deutlich. "Ich habe keine Kraft mehr. Mein Körper hat die Schnauze voll!", erklärt Gina-Lisa gegenüber der Zeitung. Mit diesen deutlichen Worten beschreibt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin, wie erschöpft sie inzwischen ist. Statt sich erneut operieren zu lassen, will Gina-Lisa ihrem beanspruchten Körper nun zunächst eine Pause von weiteren medizinischen Eingriffen gönnen.

Die Auswirkungen der fehlgeschlagenen Beauty-Behandlung bestimmen Gina-Lisas Alltag weiterhin und setzen ihr körperlich stark zu. Mehrere Eingriffe sollten in den vergangenen Jahren offenbar helfen, die Folgen zu behandeln. Die wiederholten Operationen brachten für sie jedoch zusätzliche Belastungen mit sich. Nun hat die Blondine entschieden, sich vorerst keinem weiteren Eingriff auszusetzen. Trotz ihrer Entscheidung gegen weitere Operationen sieht ihr behandelnder Arzt die Lage laut Bild kritisch und schlägt Alarm. Welche konkreten medizinischen Bedenken dahinterstehen und welche Behandlung er Gina-Lisa empfiehlt, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Für Gina-Lisa selbst steht nach den vielen Behandlungen nun zunächst etwas anderes im Vordergrund: Sie möchte ihrem stark belasteten Körper keine weitere Operation zumuten. Nach drei Jahren, in denen sich immer wieder alles um neue Eingriffe drehte, setzt sie damit bewusst eine Grenze.

In der Öffentlichkeit ließ sich Gina-Lisa ihre jahrelangen Beschwerden bisher kaum anmerken. Auf roten Teppichen zeigte sie sich immer wieder strahlend und gut gelaunt. Unter anderem feierte sie sogar mit Heidi Klum (53) in New York. Auch ihren Humor bewahrte sich die sonst so kämpferisch auftretende Blondine nach außen. Ihre Auftritte zeichnen damit ein ganz anderes Bild als die deutlichen Worte, mit denen sie nun ihren körperlichen Zustand beschreibt. Hinter dem Lächeln begleiten sie nach eigener Aussage bereits seit Jahren Schmerzen und die Folgen mehrerer Eingriffe. Inzwischen ist ihre Erschöpfung jedoch so groß, dass sie bei weiteren Operationen auf die Bremse tritt. Während Fans sie auf Events und Partys gewohnt fröhlich erlebten, kämpfte der Realitystar im Hintergrund mit den Folgen der missglückten Behandlung. Mit ihren offenen Worten gegenüber Bild gewährt Gina-Lisa nun einen Einblick in diese Seite ihres Lebens.

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Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Mai 2026

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