Gina-Lisa Lohfink kündigt weitere TV-Shows mit sich 2026 an

Gina-Lisa Lohfink (39) kehrt mit voller Energie ins Rampenlicht zurück. Bald wird sie in der vierten Staffel von Promis unter Palmen zu sehen sein. Im Gespräch mit Promiflash verrät die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin bei der Premiere der Show, dass sie in diesem Jahr noch sehr häufig auf den Bildschirmen auftauchen wird. "Es gibt ja noch vieles und ihr werdet mich dieses Jahr viel sehen", erklärt sie mit Nachdruck.

Besonders selbstbewusst fügt sie im Gespräch mit Promiflash hinzu: "Mit Ansage. Ob ihr wollt oder nicht." Neben "Promis unter Palmen" können sich Fans schon jetzt auf eine weitere Produktion mit Gina-Lisa freuen. Die Dreharbeiten zu der Show Reality Queens fanden bereits im vergangenen Jahr statt und die erste Folge ist auf RTL+ verfügbar. Damit dürfte sie erneut ihre Rolle als Fernsehliebling festigen, denn der Reality-TV-Star war in den letzten Jahren immer wieder in diversen Formaten präsent und sorgte dort sowohl für Unterhaltung als auch für Gesprächsstoff.

Gina-Lisa verkündete bereits mehrfach, wie wichtig ihr der Kontakt zu ihren Fans ist. In Interviews betonte sie, dass sie es genießt, mit ihrer extrovertierten und offenen Art Menschen zu unterhalten. Seit ihrem Durchbruch bei der Castingshow im Jahr 2008 hat sie zahlreiche TV-Formate bereichert und auch außerhalb des Bildschirms mit ihrem markanten Stil Aufmerksamkeit erregt. Wer sich auf Gina-Lisa im Jahr 2026 freut, kann sich also sicher sein: Langweilig wird es mit ihr garantiert nicht.

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Premiere von Promis unter Palmen im CINENOVA Köln, 04.02.2026

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der 8. Dschungelparty im JW Marriott Berlin zum Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am 23.01.2026

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Benefizgala Night of Reality Stars zugunsten der Berliner Aids-Hilfe e.V. im Masumi Space, Berlin