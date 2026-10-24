Matthew Perrys "Friends"-Kollegen weinten an seinem Sarg

Matthew Perrys (†54) Schwester Mia Perry Bowick teilt erstmals bewegende Erinnerungen an die Beerdigung des Schauspielers. In der dreiteiligen Netflix-Dokumentation "The One About Matthew Perry" berichtet sie laut Page Six von der Zeremonie, die am 3. November 2023 auf dem Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles stattfand. Besonders eindrücklich sei für sie der Abschied seiner langjährigen Friends-Kollegen Jennifer Aniston (57), Courteney Cox (62), Lisa Kudrow (63), David Schwimmer (59) und Matt LeBlanc (59) gewesen. Die fünf Serienstars suchten dabei sichtbar Halt beieinander. "Sie gingen alle fünf Händchen haltend zum Sarg und standen weinend um ihn herum", schildert Mia ihre Erinnerung an diesen Moment. Trotz der tiefen Trauer gab es während der Zeremonie allerdings auch einen Augenblick, in dem die Schwester des Schauspielers lachen musste – weil sie die Nähe ihres Bruders und seinen typischen Humor gespürt habe.

Bevor sich die fünf Serienstars am Sarg verabschiedeten, hätten sie sich Mia zugewandt und sie getröstet. Sie habe Matthews frühere Kollegen zu diesem Zeitpunkt "sicherlich 20 Jahre" lang nicht gesehen, erzählt sie. Jennifer sei als Erste auf sie zugegangen und habe sie fest umarmt, anschließend hätten auch die anderen vier sie in den Arm genommen. Anschließend hätten auch Courteney, Lisa, David und Matt die Schwester ihres verstorbenen Freundes in die Arme genommen. Während der Trauerfeier habe Mia dann plötzlich das Gefühl gehabt, Matthew stehe direkt hinter ihrer rechten Schulter und sage: "Wie beschissen ist das denn?" Ausgerechnet dieser gedanklich wahrgenommene Spruch brachte sie zum Lachen. "Er brachte mich im schlimmsten Moment zum Lachen, und es war auch total unangebracht, dass ich anfing zu lachen. Aber ich konnte mich einfach nicht mehr halten", schildert sie. Regisseurin Mary Robertson sieht darin keinen Widerspruch zur Trauer. Gegenüber Page Six erklärte sie, der Augenblick passe zu Matthews "Leben, seinem Vermächtnis und unserer Erfahrung als Menschen".

Der Schauspieler war am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren tot in seinem Whirlpool in Los Angeles gefunden worden. Als Todesursache wurden die Auswirkungen von Ketamin festgestellt, Ertrinken galt als mitwirkender Faktor, der Tod wurde als Unfall eingestuft. Seine letzte Ruhestätte im Forest Lawn Memorial Park liegt unweit der Warner-Bros.-Studios, in denen er zehn Staffeln lang als Chandler Bing für "Friends" vor der Kamera gestanden hatte. An der Doku selbst wollten seine fünf Serienkollegen übrigens nicht persönlich mitwirken, auch Stiefvater Keith Morrison (79) und weitere Familienmitglieder gaben kein Interview. Mary äußerte gegenüber Page Six Verständnis dafür: "Ich glaube, jeder trauert auf seine eigene Weise. Und ich verstehe, warum jemand vielleicht das Gefühl hat, dass dies nicht der richtige Moment ist, um darüber zu sprechen." "The One About Matthew Perry" soll am 27. Oktober 2026 erscheinen – einen Tag vor seinem dritten Todestag. Neben Mia erinnern darin langjährige Freunde an Matthew. Zudem werden bislang unveröffentlichte Fotos und Videos aus dem privaten Familienarchiv gezeigt.

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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Getty Images Der "Friends"-Cast

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler