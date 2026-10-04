Matthew Perrys "Friends"-Kollegen fehlen in neuer Doku

Matthew Perrys (†54) frühere Friends-Co-Stars werden in der neuen Netflix-Dokumentation über den verstorbenen Schauspieler nicht zu sehen sein. Wie Page Six berichtet, waren Jennifer Aniston (57), Courteney Cox (62), Lisa Kudrow, Matt LeBlanc (59) und David Schwimmer (59) für das Projekt angefragt worden. Alle fünf entschieden sich jedoch gegen eine Teilnahme. Ein Insider bestätigte die Absage des "Friends"-Ensembles: "Sie wurden angefragt und entschieden sich gegen eine Teilnahme." Vor allem Jennifer wolle ihre Trauer nicht vor einem Millionenpublikum aufarbeiten. "Jen würde so etwas auf keinen Fall machen. Sie wird sich nicht hinsetzen und vor der Kamera anfangen zu weinen. Sie möchte das nicht noch einmal durchleben und so öffentlich machen", schilderte die anonyme Quelle.

Erinnerungen an den Sitcomstar kommen dennoch nicht zu kurz: Statt seiner bekannten Serienkollegen berichten andere Freunde, Angehörige und berufliche Weggefährten von ihren Erlebnissen mit Matthew und zeichnen so ein Bild seines Lebens abseits der erfolgreichen Kultserie. Auch ein Mitglied aus Matthews Familie gibt persönliche Einblicke: Seine Schwester Mia Perry Bowick spricht in der Dokumentation erstmals öffentlich über ihn. Dabei soll sie sowohl die Vielschichtigkeit seines Lebens als auch das Vermächtnis thematisieren, das der Schauspieler nach seinem Tod hinterließ. Die dreiteilige Produktion trägt den Titel "The One with Matthew Perry" und stammt von Regisseurin Mary Robertson. Sie soll Matthews Leben, seine persönlichen Herausforderungen und seinen Tod im Alter von gerade mal 54 Jahren beleuchten. Der Start ist für den 27. Oktober 2026 und damit für den Zeitraum rund um seinen dritten Todestag geplant.

Auch nach dem Ende von "Friends" im Jahr 2004 blieb Matthew Perry seinen fünf früheren Kollegen eng verbunden. Er erzählte damals, dass sich Jennifer aus der einstigen Besetzung am häufigsten bei ihm gemeldet und sich nach seinem Wohlergehen erkundigt habe. Der Schauspieler wurde im Oktober 2023 leblos im Whirlpool seines Hauses gefunden. Wenig später wurden die akuten Folgen von Ketamin als Todesursache festgestellt. Schon eine Weile vor seinem Tod hatte der Serienstar offen über seine Alkohol- und Drogensucht gesprochen. Ebenso schilderte er, wie schwer es ihm fiel, dauerhaft abstinent zu bleiben. Seine Erfahrungen verarbeitete Matthew auch in seinen 2022 veröffentlichten Memoiren "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing".

Anzeige Anzeige

Imago "Friends"-Cast

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Perry, "Friends"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Perry und Jennifer Aniston im Jahr 2012