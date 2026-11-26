An der letzten Ruhestätte von Matthew Perry (†54) erinnert inzwischen nichts mehr ausdrücklich an seine berühmteste Fernsehrolle. Wie Entertainment Weekly bei einem Besuch auf dem Forest-Lawn-Friedhof in den Hollywood Hills feststellte, wurde die bisherige Grabplatte des verstorbenen Schauspielers durch ein größeres Modell ersetzt. Besonders auffällig ist die neue Gestaltung der Inschrift: Während zuvor die Worte "Sehr geliebter Freund" zu lesen waren und damit auf die Erfolgsserie Friends verwiesen, steht dort jetzt "Ruhe jetzt". Es folgen Matthews vollständiger Name und seine Lebensdaten. Am unteren Rand findet sich außerdem die persönliche Widmung: "Wir lieben dich von ganzem Herzen." Sämtliche Buchstaben wurden in Großschrift eingraviert. Weshalb die ursprüngliche Formulierung weichen musste und wer über die Neugestaltung entschieden hat, ist bislang nicht bekannt.

Dass Matthews Grab überhaupt eine Inschrift trägt, ist noch eine recht neue Entwicklung. Erst im Dezember 2025 erhielt die Ruhestätte erstmals eine entsprechende Kennzeichnung. Bis dahin war sie seit der Beerdigung des Schauspielers über zwei Jahre zuvor unbeschriftet geblieben. Seine Angehörigen und Fans hatten im Herbst 2023 Abschied von dem damals 54-Jährigen nehmen müssen. Am 28. Oktober war Matthew regungslos im Whirlpool seines Anwesens in Los Angeles entdeckt worden. Jede Hilfe kam zu spät, sodass die Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen konnten. Später ergaben die Untersuchungen, dass die akuten Auswirkungen von Ketamin für sein Ableben verantwortlich waren. Besonders bekannt war Matthew durch seine Darstellung des Chandler Bing geworden, den er in allen zehn Staffeln der NBC-Erfolgsserie verkörperte.

Der Bereich des Friedhofs, in dem Matthew beigesetzt wurde, trägt den Namen Sanctuary of Treasured Love und gehört zu einer privaten, unter freiem Himmel gelegenen Mausoleumsanlage. In seiner unmittelbaren Nachbarschaft befindet sich das Grab von Michael Clarke Duncan (†54), mit dem er für den Film "Keine halben Sachen" zusammengearbeitet hatte. Michael verstarb 2012 mit gerade einmal 54 Jahren. Auch andere bekannte Persönlichkeiten haben auf dem weitläufigen Gelände ihre letzte Ruhestätte gefunden. Dazu zählen Carrie Fisher (†60), ihre Mutter Debbie Reynolds (†84), Bette Davis und Liberace. Eine weitere Verbindung zu Matthews beruflicher Vergangenheit gibt es ebenfalls: Etwa eine Viertelstunde Fußweg entfernt liegt John Aniston (†89), der 2022 verstorbene Vater von Jennifer Aniston (57). Jennifer spielte in "Friends" die Rachel Green und gehörte damit jahrelang zu Matthews Serienkolleginnen.

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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Getty Images Der "Friends"-Cast 2002

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