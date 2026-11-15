Morgan Fairchild zieht bei OnlyFans eine klare Grenze

Bevor Morgan Fairchild ihren eigenen OnlyFans-Account startete, suchte sie Rat bei ihrer Freundin Donna Mills (85). Die "Knots Landing"-Darstellerin kannte die Plattform bereits aus eigener Erfahrung und nahm Morgan offenbar einige Bedenken. Donna habe ihr versichert, dass sie dort nichts machen müsse, womit sie sich unwohl fühle. Auch das auf OnlyFans-Inhalte spezialisierte Management Creators Inc. habe keinen Druck auf sie ausgeübt. Gegenüber Entertainment Weekly schilderte Morgan: "Meine Freundin Donna Mills hatte das ausprobiert und mir gewissermaßen erklärt, was sie vorhatten. Dann hatte ich ein schönes, langes Zoomgespräch mit dem gesamten Team von Creators Inc.", erzählte sie. Nach dem ausführlichen Austausch mit dem Team traf der ehemalige Friends-Star schließlich selbst die Entscheidung. Freizügige Aufnahmen gibt es von Morgan demnach nicht. Sie setzt stattdessen auf Mode, Make-up und persönliche Einblicke in ihren Alltag.

Morgan und Donna konnten über ihren für viele wohl überraschenden Ausflug zu OnlyFans sogar gemeinsam lachen. "Wir haben darüber gelacht, dass wir ältere Damen sind. Ich sagte: 'Niemand will wirklich meinen Hintern sehen.' Wissen Sie, wir sind keine Kinder", erzählte Morgan im Gespräch mit Entertainment Weekly. Weder sie noch ihre Freundin hätten in jüngeren Jahren Inhalte produziert, die dem verbreiteten Image der Plattform entsprechen. Morgan habe damals sogar ein finanziell lukratives Angebot des Playboy ausgeschlagen. Ihre Abonnenten bekommen nun stattdessen Modethemen, Schminktipps und Szenen aus ihrem Tagesablauf zu sehen. Weil sie ein großer Halloweenfan ist, filmte sie zum Beispiel, wie sie ihre Dekoration für das Gruselfest aufbaute. Über die Reaktionen freue sie sich sehr.

Morgans eigener OnlyFans-Account war erst wenige Tage zuvor öffentlich bekannt geworden. Gemeinsam mit Creators Inc. erschließt sich die 76-Jährige damit nach ihrer langen Fernsehkarriere eine für sie neue Plattform. Bekannt ist Morgan vor allem durch Auftritte in Serien wie "Friends", "Dallas" und "Flamingo Road" sowie durch verschiedene Soaps. Mit Donna verbindet sie damit weit mehr als nur ihre Freundschaft: Auch die gebürtige US-Amerikanerin machte sich über viele Jahre als TV- und Soapdarstellerin einen Namen. Vor allem mit ihrer Rolle in "Knots Landing" prägte sie die Serie. Für Morgan ist der Ausflug auf OnlyFans in erster Linie eine Anpassung an die heutige Zeit. "Aber es bedeutet irgendwie, mit der Zeit zu gehen, sich weiterzuentwickeln", erklärte sie gegenüber Entertainment Weekly.

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Getty Images Morgan Fairchild bei den Daytime Emmy Awards, 2018

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Getty Images Donna Mills, Juni 2024

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