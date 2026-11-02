Matthew Perrys Ex René schlug wegen seiner Sucht Alarm

René Ashton bemerkte während ihrer Beziehung mit Matthew Perry (†54) im Jahr 1999 schnell, dass sein Alkoholkonsum längst zu einem ernsthaften Problem geworden war. In der neu veröffentlichten Netflix-Dokuserie "The One About Matthew Perry" schildert die Schauspielerin, wie häufig sie den damaligen Friends-Star darauf ansprach. Schließlich konnte René nicht länger tatenlos zusehen: "Ich rief seinen Vater an und sagte: 'Du musst ihm helfen'", erinnert sie sich in der Dokumentation. Matthew hatte offenbar überhaupt nicht damit gerechnet, dass seine Partnerin seine Familie einschalten würde. Entsprechend überrascht fiel seine Reaktion aus: "Er sagte: 'Du hast meinen Vater angerufen?!' Und ich sagte: 'Ja. Du brauchst Hilfe.'"

Trotz Matthews Suchtproblemen versuchte René zunächst, an seiner Seite zu bleiben. Kennengelernt hatte sich das Paar 1999 bei einem Eishockeyspiel. Ihr erstes Date begann mit einem gemeinsamen Essen und führte die beiden anschließend in eine Karaokebar in Hollywood. Da das öffentliche Interesse an dem erfolgreichen "Friends"-Darsteller groß war, verbrachte das Paar viel Zeit zu Hause oder traf sich mit Freunden im privaten Kreis. In der dreiteiligen Netflix-Produktion beschreibt René laut OK Magazine nun jedoch, dass sie irgendwann ihre persönliche Grenze erreichte: "Meine Antwort war immer: 'Ich nehme dich, wie auch immer du bist', bis ich es nicht mehr konnte." Die beiden blieben zwar weiterhin in Kontakt, wurden jedoch nie wieder ein Paar.

Die Dokuserie beleuchtet neben Matthews Karriere auch seinen langjährigen Kampf gegen die Sucht und die Umstände seines Todes. Matthew starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an den akuten Auswirkungen von Ketamin. In der Produktion kommen Angehörige und enge Wegbegleiter des Schauspielers zu Wort. Eine zentrale Person fehlt jedoch aus gesundheitlichen Gründen: Matthews Vater John Bennett Perry, den René einst um Hilfe bat. Seine Tochter Mia Perry Bowick verriet dazu gegenüber People: "Er hätte sehr gerne dabei geholfen, die Geschichte seines Sohnes zu erzählen. Aber leider geht es ihm einfach nicht gut genug, um das zu tun."

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Getty Images Matthew und René bei der Premiere von "The Story of Us", 1999

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Imago "Friends"-Cast

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