Oh, là, là: Lena Gercke zeigt trainierten Körper im Bikini

Sonne, Meer und gute Laune: Lena Gercke (38) hat ihre Fans an einem sommerlichen Moment teilhaben lassen. In ihrer Instagram-Story teilte das Model einen Schnappschuss, der sie barfuß direkt am Strand zeigt. Im schwarzen Bikini posiert Lena am Wasser, lächelt in die Kamera und setzt ihren trainierten Körper in Szene. Eine dunkle Sonnenbrille ergänzt den sommerlichen Look. In einer Hand hält sie einen pink-weiß gestreiften Strandeimer, in der anderen eine gelbe Schaufel. Mit wenigen Worten macht sie deutlich, wie sehr sie ihre Auszeit genießt. "Ich habe gerade die beste Zeit meines Lebens", schrieb sie zu dem Bild. Mehr Erklärungen brauchte es für ihre Follower offenbar nicht – der Schnappschuss sprach für sich.

Die Aufnahme entstand offenbar unmittelbar am Wasser. Im Hintergrund sind ein ruhiges Meer, Felsen und eine weitläufige Küstenlandschaft zu erkennen, die der Szenerie einen malerischen Rahmen geben. Wo Lena ihren Strandtag verbringt, ließ sie offen. Stattdessen stehen das Model und die entspannte Stimmung am Meer im Mittelpunkt des Schnappschusses. Ihr kurzer Kommentar verrät ihren Followern zumindest ein wenig darüber, wie sie ihre aktuelle Auszeit genießt.

Neben ihren Verpflichtungen als Model und Moderatorin ist Lena auch zweifache Mutter und hat entsprechend viel um die Ohren. Umso mehr scheint sie den entspannten Moment am Strand zu genießen. Immer wieder nimmt Lena ihre Community auf Instagram mit in ihren Alltag – mal mit Einblicken in ihre Arbeit, mal mit privaten Momentaufnahmen. Der Strandschnappschuss reiht sich in diese Posts ein und zeigt die Moderatorin von ihrer entspannten Seite. Wie lange ihre Auszeit am Meer noch andauert, ließ sie offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Model Lena Gercke bei "Die Höhle der Löwen", Staffel 18

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Lena Gercke, Februar 2025