Krankenhausaufenthalt: Lena Gercke meldet sich mit Update

Schreckmomente bei Lena Gercke (38): Das Model hat sich nach ihrem überraschenden Krankenhausaufenthalt nun mit einem Update bei ihren Fans gemeldet. Auf Instagram zeigt die Modelmama ein neues Foto, auf dem ein knallroter Gipsarm auf einem Kissen ruht. Darauf zu lesen sind die Worte "Mama" und "Lia" – der Name einer ihrer beiden Töchter. Ob der Arm tatsächlich zu Lia oder zu ihrer älteren Tochter Zoe gehört, verrät Lena nicht. Fest steht aber: Der Besuch im Krankenhaus ist erst einmal überstanden, wie die 38-Jährige ihren Followern nun in ihrer Story mitteilt.

Zu dem Schnappschuss aus den eigenen vier Wänden schreibt die Moderatorin: "So, der erste Schock ist überwunden. Wir sind wieder zu Hause." Dazu ergänzt sie, dass jetzt vor allem eines gefragt sei: Geduld. Zuvor hatte Lena beunruhigende Einblicke mit ihrer Community geteilt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag veröffentlichte sie zunächst ein Foto aus dem Krankenwagen und anschließend eine Aufnahme eines leeren Krankenhausflurs. Konkrete Details zu dem Vorfall ließ die zweifache Mama jedoch offen, lediglich der Hinweis, dass es in den kommenden Tagen online etwas ruhiger bei ihr werde, ließ damals erahnen, dass sie sich erst einmal zurückziehen möchte.

Dabei läuft es für Lena privat ohnehin schon alles andere als glatt. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie auf Instagram eine große Wasserlache im Keller ihres neuen Hauses in Berlin. Der Starkregen hatte dort für einen ordentlichen Wasserschaden gesorgt – ein Thema, das die Blondine offenbar nur zu gut kennt. Sie erzählte, dass sie bei Umzügen schon mehrfach Probleme mit Wasser gehabt habe und sprach von einem regelrechten "Fluch". Bereits Ende 2025 war in ihrem neuen Zuhause bei Arbeiten an der Fußbodenheizung eine Leitung beschädigt worden, wodurch das Bad volllief – ausgerechnet ein Raum, der gar nicht renoviert werden sollte. Zwischen Umzugsstress, Pannen im Eigenheim und nun dem Schreckmoment mit dem Gipsarm teilt die Moderatorin ihren Alltag immer wieder offen mit ihrer Community und lässt ihre Fans so ganz nah an ihrem Familienleben teilhaben.

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Model Lena Gercke bei "Die Höhle der Löwen", Staffel 18

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model