Beauty-Produkte für Kids: Lena Gercke hält es für Bullsh*t

Lena Gercke (37) ist nicht nur Model und Unternehmerin, sondern auch Mama von zwei Kindern. Social Media nutzt sie gewöhnlich, um ihre Fans auf dem Laufenden zu halten und ihre eigenen Brands zu bewerben. Über das, was ihre Influencer-Kolleginnen so machen, spricht sie dabei eigentlich nicht. Nun hat eine davon aber einen Trend ins Leben gerufen, zu dem Lena ihre Meinung nicht zurückhalten will. "Eine Influencerin, die ich voll gut finde, der ich folge, bringt gerade eine Brand raus, mit der sie Gesichtsmasken für Kinder produziert. Also so Feuchtigkeitsmasken. Und ich frage mich: Welches Kind auf dieser Welt braucht eine Feuchtigkeitsmaske? Das ist der größte Bullsh*t, den ich seit langem gesehen habe", kritisiert sie scharf in ihrer Instagram-Story.

Lenas Meinung nach sei es nicht nur unverantwortlich, Kinder so früh an solche Beauty-Produkte zu gewöhnen, sondern auch schlichtweg unnötig. "Wenn Kinder mal trockene Haut haben, dann cremst du die mit irgendeiner unparfümierten Creme ein. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber irgendwo hört der Spaß doch auch auf, oder?", unterstreicht sie ihre Meinung. Sie als Mutter halte überhaupt nichts davon, ihre Töchter in so jungem Alter mit Beauty-Tools in Verbindung zu bringen.

Die Gründerin des Fashionlabels LeGer hat in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, dass sie heute, in ihrer Rolle als Mama, über manche Dinge anders denkt als früher. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Dustin Schöne (40) hat sie zwei Töchter, die fünfjährige Zoe und die zweijährige Lia. In einem Interview mit RND sprach Lena darüber, wie die beiden ihr Leben positiv verändert haben. "Kinder lehren einen sehr, im Hier und Jetzt zu sein", betonte sie und fügte hinzu, dass ihre Töchter ihr gezeigt haben, wie wichtig es ist, im stressigen Alltag zu entschleunigen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Lena Gercke, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Gercke, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne, Dezember 2024