Im Krankenwagen: Topmodel Lena Gercke kündigt Auszeit an

Erst der Umzugsstress, dann ein Wasserschaden – und jetzt das: Lena Gercke (38) meldete sich am Donnerstagabend bei ihren Instagram-Followern aus einem Krankenwagen heraus. Das Topmodel postete erst ein Foto von sich in dem Rettungsfahrzeug, dann folgte eine weitere Aufnahme von einem leeren Krankenhausflur. Dazu schrieb die 38-Jährige um kurz nach Mitternacht: "Was für eine Woche. Hier wird es die nächsten Tage etwas ruhiger werden." Was genau hinter dem Krankenhausaufenthalt und ihrer angekündigten Social-Media-Pause steckt, ließ Lena bisher offen.

Schon vor den aktuellen Ereignissen hatte Lena ihren Fans gezeigt, dass die vergangenen Tage bei ihr alles andere als entspannt liefen. Die Siegerin der ersten Germany's next Topmodel-Staffel ist gerade mit ihrer Familie in ein neues Zuhause in Berlin gezogen – und der Start in den frischen Lebensabschnitt stand unter keinem guten Stern. Erst musste direkt nach dem Einzug ein Wasserschaden behoben werden. Auf Instagram klagte Lena dazu, an ihr hafte regelrecht ein Fluch, denn sie habe beim Einziehen in neue Wohnungen immer wieder mit Wasserproblemen zu kämpfen.

Emotional machte der Wechsel in das neue Heim der Moderatorin ebenfalls zu schaffen. In ihrer alten Berliner Wohnung hatte Lena die ersten Lebensjahre ihrer beiden Töchter erlebt. Entsprechend offen teilte sie mit ihren Fans, wie schwer ihr der Abschied von den vertrauten vier Wänden fiel. "Mein Herz blutet", schrieb das Model zu Eindrücken aus dem Umzugschaos. Die Räume seien eng mit Erinnerungen an besondere Momente als junge Familie verbunden gewesen. Umso wichtiger scheint es für die Zweifach-Mama nun, im neuen Zuhause gemeinsam mit ihren Liebsten wieder schöne Erinnerungen zu schaffen.

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Getty Images Lena Gercke bei "Le Défilé L'Oréal Paris – Walk Your Worth" während der Paris Fashion Week, 2025

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Getty Images Lena Gercke bei den Filmfestspielen in Cannes 2024

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Getty Images Model Lena Gercke, Bambi-Verleihung im November 2025